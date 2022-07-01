https://sputnik-abkhazia.ru/20220701/minoborony-rossii-zayavilo-o-vozrosshem-chisle-dezertirov-v-ukrainskoy-armii-1039956402.html

Минобороны России заявило о возросшем числе дезертиров в украинской армии

Минобороны России заявило о возросшем числе дезертиров в украинской армии

Вооруженные Силы России продолжают успешное наступление в районе Лисичанска, за трое суток взяты местный НПЗ, шахта "Матросская", желатиновый завод... 01.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-01T14:03+0300

2022-07-01T14:03+0300

2022-07-01T14:20+0300

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СУХУМ, 1 июл – Sputnik. В украинской армии растет число дезертиров из-за неудач ВСУ на поле боя, сообщает Минобороны России.Войска противника несут большие потери в районе Лисичанска, указал официальный представитель ведомства Игорь Конашенков. В населенном пункте Верхнекаменка украинские войска за сутки потеряли более 120 человек и в Верхнекаменском - 70.По его словам, в одном из батальонов 17-й танковой бригады, действующем на территории ДНР, осталось в строю не более 20% личного состава от штатной численности. Киев всячески скрывает факты неукомплектованности подразделений и вместе с тем находит "крайних" за военные провалы ВСУ.Возбуждены уголовные дела в отношении командования и 171 бойца 42 батальона 57 мотопехотной бригады, оборонявшихся в "Горском котле". Военнослужащие задержаны.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 226 самолетов, 134 вертолета, 1411 беспилотных летательных аппаратов, 353 зенитных ракетных комплекса, 3873 танка и других боевых бронированных машин, 699 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3067 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3948 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220630/lisichanskiy-kotel-uskorit-razval-vostochnogo-fronta-vsu-i-nato-1039943657.html

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