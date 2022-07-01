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Минобороны России заявило о возросшем числе дезертиров в украинской армии
Минобороны России заявило о возросшем числе дезертиров в украинской армии
Вооруженные Силы России продолжают успешное наступление в районе Лисичанска, за трое суток взяты местный НПЗ, шахта "Матросская", желатиновый завод... 01.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-01T14:03+0300
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СУХУМ, 1 июл – Sputnik. В украинской армии растет число дезертиров из-за неудач ВСУ на поле боя, сообщает Минобороны России.Войска противника несут большие потери в районе Лисичанска, указал официальный представитель ведомства Игорь Конашенков. В населенном пункте Верхнекаменка украинские войска за сутки потеряли более 120 человек и в Верхнекаменском - 70.По его словам, в одном из батальонов 17-й танковой бригады, действующем на территории ДНР, осталось в строю не более 20% личного состава от штатной численности. Киев всячески скрывает факты неукомплектованности подразделений и вместе с тем находит "крайних" за военные провалы ВСУ.Возбуждены уголовные дела в отношении командования и 171 бойца 42 батальона 57 мотопехотной бригады, оборонявшихся в "Горском котле". Военнослужащие задержаны.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 226 самолетов, 134 вертолета, 1411 беспилотных летательных аппаратов, 353 зенитных ракетных комплекса, 3873 танка и других боевых бронированных машин, 699 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3067 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3948 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220630/lisichanskiy-kotel-uskorit-razval-vostochnogo-fronta-vsu-i-nato-1039943657.html
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Минобороны России заявило о возросшем числе дезертиров в украинской армии
14:03 01.07.2022 (обновлено: 14:20 01.07.2022)
Вооруженные Силы России продолжают успешное наступление в районе Лисичанска, за трое суток взяты местный НПЗ, шахта "Матросская", желатиновый завод, подразделения вышли непосредственно к городу.
СУХУМ, 1 июл – Sputnik.
В украинской армии растет число дезертиров из-за неудач ВСУ на поле боя, сообщает
Минобороны России.
Войска противника несут большие потери в районе Лисичанска, указал официальный представитель ведомства Игорь Конашенков. В населенном пункте Верхнекаменка украинские войска за сутки потеряли более 120 человек и в Верхнекаменском - 70.
"Неудачи ВСУ на поле боя провоцируют рост количества дезертиров и уклоняющихся от участия в боевых действиях. Отмечается неорганизованный отход отдельных подразделений ВСУ из Лисичанска, - заявил Конашенков.
По его словам, в одном из батальонов 17-й танковой бригады, действующем на территории ДНР, осталось в строю не более 20% личного состава от штатной численности. Киев всячески скрывает факты неукомплектованности подразделений и вместе с тем находит "крайних" за военные провалы ВСУ.
Возбуждены уголовные дела в отношении командования и 171 бойца 42 батальона 57 мотопехотной бригады, оборонявшихся в "Горском котле". Военнослужащие задержаны.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 226 самолетов, 134 вертолета, 1411 беспилотных летательных аппаратов, 353 зенитных ракетных комплекса, 3873 танка и других боевых бронированных машин, 699 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3067 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3948 единиц специальной военной автомобильной техники.