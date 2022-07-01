https://sputnik-abkhazia.ru/20220701/plan-po-tamozhennym-platezham-vypolnen-na-135-v-iyune-1039964763.html
План по таможенным платежам выполнен на 135% в июне
План по таможенным платежам выполнен на 135% в июне
Объем начислений таможенных платежей в 2021 году составил 2 млрд 732 млн руб., плановый показатель был выполнен на 127%. 01.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-01T19:45+0300
2022-07-01T19:45+0300
2022-07-01T19:47+0300
в абхазии
таможня
платежи
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СУХУМ, 4 июл – Sputnik. Сумма начислений таможенных платежей за июнь 2022 года составил 298 млн руб. при плане в 221,5 млн руб., план за этот период выполнен на 135%, сообщает пресс-служба ГТК Абхазии.В сравнении с показателями за аналогичный период 2021 года объем начислений увеличился на 44,6 миллионов рублей.По итогам же первого полугодия 2022 года, таможенными органами начислено в бюджет Абхазии 1 млрд 351,6 млн руб. В сравнении с показателями за первое полугодие 2021 года эта сумма больше на 169,3 млн рублей.
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таможня, платежи, новости
План по таможенным платежам выполнен на 135% в июне
19:45 01.07.2022 (обновлено: 19:47 01.07.2022)
Объем начислений таможенных платежей в 2021 году составил 2 млрд 732 млн руб., плановый показатель был выполнен на 127%.
СУХУМ, 4 июл – Sputnik. Сумма начислений таможенных платежей за июнь 2022 года составил 298 млн руб. при плане в 221,5 млн руб., план за этот период выполнен на 135%, сообщает пресс-служба ГТК Абхазии.
В сравнении с показателями за аналогичный период 2021 года объем начислений увеличился на 44,6 миллионов рублей.
По итогам же первого полугодия 2022 года, таможенными органами начислено в бюджет Абхазии 1 млрд 351,6 млн руб. В сравнении с показателями за первое полугодие 2021 года эта сумма больше на 169,3 млн рублей.