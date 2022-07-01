https://sputnik-abkhazia.ru/20220701/plan-po-tamozhennym-platezham-vypolnen-na-135-v-iyune-1039964763.html

План по таможенным платежам выполнен на 135% в июне

План по таможенным платежам выполнен на 135% в июне

Объем начислений таможенных платежей в 2021 году составил 2 млрд 732 млн руб., плановый показатель был выполнен на 127%. 01.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-01T19:45+0300

2022-07-01T19:45+0300

2022-07-01T19:47+0300

в абхазии

таможня

платежи

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/01/1038912444_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_4dc0f22cfe6cd8acc735ecb5c7a17ea1.jpg

СУХУМ, 4 июл – Sputnik. Сумма начислений таможенных платежей за июнь 2022 года составил 298 млн руб. при плане в 221,5 млн руб., план за этот период выполнен на 135%, сообщает пресс-служба ГТК Абхазии.В сравнении с показателями за аналогичный период 2021 года объем начислений увеличился на 44,6 миллионов рублей.По итогам же первого полугодия 2022 года, таможенными органами начислено в бюджет Абхазии 1 млрд 351,6 млн руб. В сравнении с показателями за первое полугодие 2021 года эта сумма больше на 169,3 млн рублей.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

таможня, платежи, новости