https://sputnik-abkhazia.ru/20220701/remont-na-podstantsii-sukhum-2-perenesli-iz-za-nepogody-1039949255.html

Ремонт на подстанции "Сухум-2" перенесли из-за непогоды

Ремонт на подстанции "Сухум-2" перенесли из-за непогоды

Накануне сообщалось, что часть жителей Сухума и Сухумского района останутся без света и воды в пятницу. 01.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-01T09:42+0300

2022-07-01T09:42+0300

2022-07-01T09:43+0300

в абхазии

вода

свет

сухум

проблемы энергетической отрасли в абхазии

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СУХУМ, 1 июл - Sputnik. Ремонтные работы на подстанции "Сухум-2", запланированные на пятницу, 1 июля, отменяются из-за непогоды. Об этом сообщает "Черноморэнерго".Подстанцию собирались отключить с 10:00 до 16:00 для проведения ремонтно-профилактических работ, без света оставались бы западная часть столицы: Новый район, Ачадара, Маяк. Кроме того, из-за отключения электричества 1 июля с 10:00 до 18:00 сообщалось о прекращении подачи воды в Новый район, Старый поселок, Колос, на улице Адыгейская, ВИЭМе, центральной и нагорной частях города, в районах рынка и Маяка.При этом, без воды сегодня остаются жители восточной части Сухума, а именно: Кодорского шоссе, Турбазы, улицы братьев Зантариа, Апсильской и Чанба из-за ремонта водопроводной трубы на улице Вавилова (район АГУ). Сухумский Водоканал обещает восстановить водоснабжение в 18:00.

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вода, свет, сухум, проблемы энергетической отрасли в абхазии, новости