https://sputnik-abkhazia.ru/20220701/rospotrebnadzor-snyal-vse-antikovidnye-ogranicheniya-1039948707.html

Роспотребнадзор снял все антиковидные ограничения

Роспотребнадзор снял все антиковидные ограничения

СУХУМ, 1 июл - Sputnik. В России снимают все антиковидные ограничения, в том числе масочный режим и запрет на работу общепита в ночное время, сообщает... 01.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-01T09:15+0300

2022-07-01T09:15+0300

2022-07-01T09:15+0300

мировая пандемия коронавируса covid-19

роспотребнадзор

новости

россия

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СУХУМ, 1 июл - Sputnik. В России снимают все антиковидные ограничения, в том числе масочный режим и запрет на работу общепита в ночное время, сообщает Роспотребнадзор.С марта в России наметился устойчивый спад на снижение эпидемического процесса по COVID-19. Недельный показатель заболеваемости снизился более чем в 64 раза с максимального в середине февраля и находится на минимальных значениях с начала пандемии.При этом, при ухудшении эпидобстановки ограничения могут вернуть, ситуация остается на строгом контроле Роспотребнадзора.По данным ведомства, сейчас 93% случаев COVID-19 в России протекает в легкой форме или бессимптомно.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

мировая пандемия коронавируса covid-19, роспотребнадзор, новости, россия