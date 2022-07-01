https://sputnik-abkhazia.ru/20220701/rospotrebnadzor-snyal-vse-antikovidnye-ogranicheniya-1039948707.html
Роспотребнадзор снял все антиковидные ограничения
Роспотребнадзор снял все антиковидные ограничения
СУХУМ, 1 июл - Sputnik. В России снимают все антиковидные ограничения, в том числе масочный режим и запрет на работу общепита в ночное время, сообщает... 01.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-01T09:15+0300
2022-07-01T09:15+0300
2022-07-01T09:15+0300
мировая пандемия коронавируса covid-19
роспотребнадзор
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россия
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СУХУМ, 1 июл - Sputnik. В России снимают все антиковидные ограничения, в том числе масочный режим и запрет на работу общепита в ночное время, сообщает Роспотребнадзор.С марта в России наметился устойчивый спад на снижение эпидемического процесса по COVID-19. Недельный показатель заболеваемости снизился более чем в 64 раза с максимального в середине февраля и находится на минимальных значениях с начала пандемии.При этом, при ухудшении эпидобстановки ограничения могут вернуть, ситуация остается на строгом контроле Роспотребнадзора.По данным ведомства, сейчас 93% случаев COVID-19 в России протекает в легкой форме или бессимптомно.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мировая пандемия коронавируса covid-19, роспотребнадзор, новости, россия
Роспотребнадзор снял все антиковидные ограничения
СУХУМ, 1 июл - Sputnik. В России снимают все антиковидные ограничения, в том числе масочный режим и запрет на работу общепита в ночное время, сообщает Роспотребнадзор.
"В связи с продолжающимся снижением интенсивности эпидпроцесса Роспотребнадзор приостанавливает действие ранее введенных ограничений, в том числе масочного режима, запрета на работу общепита в ночное время и ряда других мер", - говорится в сообщении.
С марта в России наметился устойчивый спад на снижение эпидемического процесса по COVID-19. Недельный показатель заболеваемости снизился более чем в 64 раза с максимального в середине февраля и находится на минимальных значениях с начала пандемии.
При этом, при ухудшении эпидобстановки ограничения могут вернуть, ситуация остается на строгом контроле Роспотребнадзора.
По данным ведомства, сейчас 93% случаев COVID-19 в России протекает в легкой форме или бессимптомно.