https://sputnik-abkhazia.ru/20220701/vardimiadi-rasskazala-kak-spasti-utopayuschego-i-pochemu-opasno-kupanie-v-shtorm-1039896588.html

Вардимиади рассказала, как спасти утопающего и почему опасно купание в шторм

Вардимиади рассказала, как спасти утопающего и почему опасно купание в шторм

Тренер по плаванию Елена Вардимиади в эфире радио Sputnik рассказала о главных опасностях купания в шторм , что категорически нельзя делать, когда тонет... 01.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-01T18:06+0300

2022-07-01T18:06+0300

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Вардимиади рассказала, как спасти утопающего и почему опасно купание в шторм Вардимиади рассказала, как спасти утопающего и почему опасно купание в шторм

Елена Вардимиади занимается круглогодичным плаванием уже около 20 лет. В эфире радио она рассказала случай, как уже будучи опытным пловцом смогла помочь самой себе не утонуть в шторм."Со мной произошла такая ситуация, что я, можно сказать, со всеми попрощалась. Не плавающий человек об этом не знает. Делается хороший вдох, человек заныривает под волну и что есть силы выгребает под водой. Там, не такое сопротивление. Если люди будут об этом знать, то можно выплыть из высоких волн", - сказала Вардимиади.Тренер по плаванию отметила, что дети на воде должны быть под особым контролем."Ребенок не будет кричать как в фильмах, у него для этого уже не будет никаких сил, он просто замирает в вертикальном положении, пытается голову вытащить, где еще можно каким-то образом захватить воздух и тихо уходит на дно. Но, ребенка в воде можно спасти. Можно руководствоваться приемами спасения, однако, со взрослыми это практически невозможно", - сказала Вармидиади.Инструктор подчеркнула, что к тонущему взрослому человеку подплывать категорически нельзя. Она объяснила, что необходимо делать в таком случае.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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