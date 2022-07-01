https://sputnik-abkhazia.ru/20220701/yadernaya-tsitadel-abkhazii-istoriya-sukhumskogo-fiziko-tekhnicheskogo-instituta-1039947456.html
Ядерная цитадель Абхазии: история Сухумского физико-технического института
Ядерная цитадель Абхазии: история Сухумского физико-технического института
Сухумский физико-технический институт был создан 1 июля 1950 года. Sputnik рассказывает предысторию открытия научного объекта и чем ученые занимаются сегодня. 01.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-01T10:34+0300
2022-07-01T10:34+0300
2022-07-01T10:34+0300
в абхазии
сфти
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абхазия
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Сухумский физико-технический институт был создан в период зарождения советской атомной науки. В 1945 году в столице Абхазии были организованы два секретных объекта, где работали до 300 немецких специалистов и инженеров.Главный по разработкамОсновной задачей институтов была разработка промышленных методов разделения изотопов урана, создание аппаратуры для ядерных исследований. Это означало разработку технологии получения материала для создания ядерного оружия и прекращения монополии США на использование ядерной энергии в военных целях.В октябре 2019 года госкорпорация "Росатом" обнародовала засекреченные данные о крупных немецких специалистах, которые занимались разработкой ядерного оружия.К концу Великой Отечественной войны Германия имела достаточный потенциал для создания собственной атомной бомбы. В научно-исследовательских институтах активно велись экспериментальные работы по ядерным реакторам, разделению изотопов, конструкции атомной бомбы.После окончания войны для осуществления проекта по созданию первой советской атомной бомбы в Советский Союз добровольно приехало более 300 немцев, включая членов их семей.Густав Герц в 1910-х годах сделал открытия, подтверждающие квантовую теорию атома, за что удостоился Нобелевской премии. Позже разработал метод разделения изотопов с помощью диффузии, который лег в основу технологии газодиффузионного обогащения урана. Он возглавил специально созданный под него на базе санатория "Агудзера" под Сухумом институт "Г", ставший позже основой Сухумского физико-технического института.Манфред фон Арденне стал научным руководителем института "А" в другом санатории -"Синоп" в Абхазии, также затем вошедшего в СФТИ. Важнейшей задачей института являлась разработка методов обогащения урана с помощью газовых центрифуг. Там же фон Арденне создал новый мощный источник ионов для масс-спектрометра, необходимого для анализа смесей изотопов урана.Петер Тиссен был одним из специалистов в области физической химии в довоенной Германии и в СССР стал заместителем директора того же института "А" в Абхазии. На ученого возлагалась задача разработки методов изготовления трубчатых фильтров – ключевых элементов установок для газодиффузионного обогащения урана.Деятельность немецких специалистов в Институтах "А" и "Г" продолжалась в течение 10 лет с 1945 по 1955 годы.Девятого августа 1949 года провели первое в СССР испытание атомной бомбы, ядерная монополия Соединенных Штатов была разрушена, СССР стал второй ядерной державой мира.СФТИ после ядерных экспериментов1 июля 1950 года на базе двух объектов был создан Сухумский физико-технический институт, а к 1956 году институт начал постепенно переходить на несекретную тематику. Проводились исследовательские работы в области ускорительной техники, физики, преобразования тепловой энергии в электрическую.В 1981 году за успехи в развитии науки и техники СФТИ был награжден Орденом Трудового Красного Знамени.В годы Отечественной войны народа Абхазии и наступившей после экономичеcкой блокаде были сохранены научно-технологическая база и основной состав сотрудников.В настоящее время СФТИ – подразделение Академии наук Абхазии. По уставу учреждение бюджетная научная организация, но по факту из бюджета республики не финансируется, так как на это нет финансовых возможностей.Новые открытия и целиИнститут хоть и не так активно, как в годы СССР, но продолжает заниматься разработками в различных сферах. К примеру, в 2015 году была изобретена новая технология извлечения эфирных масел из растений с помощью сверхвысокочастотного излучения."Сырье загружается в контейнер, после чего оно нагревается микроволновым излучением до 97 градусов. Образующийся вследствие этого процесса пар конденсируется", — объяснил принцип извлечения эфирного масла учены Алхас Марколия.В отличие от классической экстракции, в которой используются различные растворители, метод по применению СВЧ энергии для экстракции ценных веществ из растительного сырья позволяет использовать в качестве растворителя воду, содержащуюся в самом свежем растении.На опытном образце СВЧ-экстрактора, в который помещается до 50 килограммов сырья, уже был получен ряд образцов эфирных масел: эвкалиптового, лаврового и гераневого. Эфирные масла, по словам специалиста, используются во многих отраслях промышленности — парфюмерии, пищевой промышленности и медицине.В 2005 году была запущена плазмофокусная установка четвертого поколения, по энергетике она входит в тройку крупнейших в мире. Ведутся исследования по моделированию астрофизических джетов и воздействия высокоростных плазменных потоков на материалах.Отдел возобновляемых источников энергии занимается исследованием возобновляемых источников энергии в Абхазии для развития народного хозяйства.
https://sputnik-abkhazia.ru/20191029/Raskryty-dannye-o-nemetskikh-uchenykh-rabotavshikh-v-Abkhazii-nad-atomnoy-bomboy-1028708673.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20190829/Sdelano-v-Abkhazii-kak-nemetskie-uchenye-sozdavali-pervuyu-v-SSSR-atomnuyu-bombu-1028294392.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20150829/1015289160.html
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сфти, наука, физика, ученые, история, абхазия
Ядерная цитадель Абхазии: история Сухумского физико-технического института
Асмат Цвижба
Корреспондент Sputnik
Сухумский физико-технический институт был создан 1 июля 1950 года. Sputnik рассказывает предысторию открытия научного объекта и чем ученые занимаются сегодня.
Сухумский физико-технический институт был создан в период зарождения советской атомной науки. В 1945 году в столице Абхазии были организованы два секретных объекта, где работали до 300 немецких специалистов и инженеров.
Главный по разработкам
Основной задачей институтов была разработка промышленных методов разделения изотопов урана, создание аппаратуры для ядерных исследований. Это означало разработку технологии получения материала для создания ядерного оружия и прекращения монополии США на использование ядерной энергии в военных целях.
В октябре 2019 года госкорпорация "Росатом" обнародовала засекреченные данные о крупных немецких специалистах, которые занимались разработкой ядерного оружия.
К концу Великой Отечественной войны Германия имела достаточный потенциал для создания собственной атомной бомбы. В научно-исследовательских институтах активно велись экспериментальные работы по ядерным реакторам, разделению изотопов, конструкции атомной бомбы.
После окончания войны для осуществления проекта по созданию первой советской атомной бомбы в Советский Союз добровольно приехало более 300 немцев, включая членов их семей.
Так, весь институт физика Манфреда Фон Арденне в Берлине вместе с сотрудниками и семьями был направлен в СССР. Работа над оружием взрывного действия на протяжении четырех лет шла в Абхазии, где была подготовлена начинка для бомбы.
Густав Герц в 1910-х годах сделал открытия, подтверждающие квантовую теорию атома, за что удостоился Нобелевской премии. Позже разработал метод разделения изотопов с помощью диффузии, который лег в основу технологии газодиффузионного обогащения урана. Он возглавил специально созданный под него на базе санатория "Агудзера" под Сухумом институт "Г", ставший позже основой Сухумского физико-технического института.
Манфред фон Арденне стал научным руководителем института "А" в другом санатории -"Синоп" в Абхазии, также затем вошедшего в СФТИ. Важнейшей задачей института являлась разработка методов обогащения урана с помощью газовых центрифуг. Там же фон Арденне создал новый мощный источник ионов для масс-спектрометра, необходимого для анализа смесей изотопов урана.
Петер Тиссен был одним из специалистов в области физической химии в довоенной Германии и в СССР стал заместителем директора того же института "А" в Абхазии. На ученого возлагалась задача разработки методов изготовления трубчатых фильтров – ключевых элементов установок для газодиффузионного обогащения урана.
Деятельность немецких специалистов в Институтах "А" и "Г" продолжалась в течение 10 лет с 1945 по 1955 годы.
Девятого августа 1949 года провели первое в СССР испытание атомной бомбы, ядерная монополия Соединенных Штатов была разрушена, СССР стал второй ядерной державой мира.
СФТИ после ядерных экспериментов
1 июля 1950 года на базе двух объектов был создан Сухумский физико-технический институт, а к 1956 году институт начал постепенно переходить на несекретную тематику. Проводились исследовательские работы в области ускорительной техники, физики, преобразования тепловой энергии в электрическую.
В 1981 году за успехи в развитии науки и техники СФТИ был награжден Орденом Трудового Красного Знамени.
В годы Отечественной войны народа Абхазии и наступившей после экономичеcкой блокаде были сохранены научно-технологическая база и основной состав сотрудников.
В настоящее время СФТИ – подразделение Академии наук Абхазии. По уставу учреждение бюджетная научная организация, но по факту из бюджета республики не финансируется, так как на это нет финансовых возможностей.
"Сейчас мы являемся можно сказать монополистами, носителями знаний в области систем прямого преобразования энергии, источника тепла напрямую к электрической энергии. Мы развиваем эту тематику, российские партнеры дают возможность работать в этом направлении, и наша работа оплачивается. Есть несколько задач по физике плазмы и еще несколько инициативных задач, которые касаются современной физики", - рассказывал ранее в интервью Sputnik директор СФТИ Анатолий Марколия.
Новые открытия и цели
Институт хоть и не так активно, как в годы СССР, но продолжает заниматься разработками в различных сферах. К примеру, в 2015 году была изобретена новая технология извлечения эфирных масел из растений с помощью сверхвысокочастотного излучения.
"Сырье загружается в контейнер, после чего оно нагревается микроволновым излучением до 97 градусов. Образующийся вследствие этого процесса пар конденсируется", — объяснил принцип извлечения эфирного масла учены Алхас Марколия.
В отличие от классической экстракции, в которой используются различные растворители, метод по применению СВЧ энергии для экстракции ценных веществ из растительного сырья позволяет использовать в качестве растворителя воду, содержащуюся в самом свежем растении.
На опытном образце СВЧ-экстрактора, в который помещается до 50 килограммов сырья, уже был получен ряд образцов эфирных масел: эвкалиптового, лаврового и гераневого. Эфирные масла, по словам специалиста, используются во многих отраслях промышленности — парфюмерии, пищевой промышленности и медицине.
В 2005 году была запущена плазмофокусная установка четвертого поколения, по энергетике она входит в тройку крупнейших в мире. Ведутся исследования по моделированию астрофизических джетов и воздействия высокоростных плазменных потоков на материалах.
Отдел возобновляемых источников энергии занимается исследованием возобновляемых источников энергии в Абхазии для развития народного хозяйства.