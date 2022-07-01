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Ядерная цитадель Абхазии: история Сухумского физико-технического института

Ядерная цитадель Абхазии: история Сухумского физико-технического института

Сухумский физико-технический институт был создан 1 июля 1950 года. Sputnik рассказывает предысторию открытия научного объекта и чем ученые занимаются сегодня. 01.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-01T10:34+0300

2022-07-01T10:34+0300

2022-07-01T10:34+0300

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Сухумский физико-технический институт был создан в период зарождения советской атомной науки. В 1945 году в столице Абхазии были организованы два секретных объекта, где работали до 300 немецких специалистов и инженеров.Главный по разработкамОсновной задачей институтов была разработка промышленных методов разделения изотопов урана, создание аппаратуры для ядерных исследований. Это означало разработку технологии получения материала для создания ядерного оружия и прекращения монополии США на использование ядерной энергии в военных целях.В октябре 2019 года госкорпорация "Росатом" обнародовала засекреченные данные о крупных немецких специалистах, которые занимались разработкой ядерного оружия.К концу Великой Отечественной войны Германия имела достаточный потенциал для создания собственной атомной бомбы. В научно-исследовательских институтах активно велись экспериментальные работы по ядерным реакторам, разделению изотопов, конструкции атомной бомбы.После окончания войны для осуществления проекта по созданию первой советской атомной бомбы в Советский Союз добровольно приехало более 300 немцев, включая членов их семей.Густав Герц в 1910-х годах сделал открытия, подтверждающие квантовую теорию атома, за что удостоился Нобелевской премии. Позже разработал метод разделения изотопов с помощью диффузии, который лег в основу технологии газодиффузионного обогащения урана. Он возглавил специально созданный под него на базе санатория "Агудзера" под Сухумом институт "Г", ставший позже основой Сухумского физико-технического института.Манфред фон Арденне стал научным руководителем института "А" в другом санатории -"Синоп" в Абхазии, также затем вошедшего в СФТИ. Важнейшей задачей института являлась разработка методов обогащения урана с помощью газовых центрифуг. Там же фон Арденне создал новый мощный источник ионов для масс-спектрометра, необходимого для анализа смесей изотопов урана.Петер Тиссен был одним из специалистов в области физической химии в довоенной Германии и в СССР стал заместителем директора того же института "А" в Абхазии. На ученого возлагалась задача разработки методов изготовления трубчатых фильтров – ключевых элементов установок для газодиффузионного обогащения урана.Деятельность немецких специалистов в Институтах "А" и "Г" продолжалась в течение 10 лет с 1945 по 1955 годы.Девятого августа 1949 года провели первое в СССР испытание атомной бомбы, ядерная монополия Соединенных Штатов была разрушена, СССР стал второй ядерной державой мира.СФТИ после ядерных экспериментов1 июля 1950 года на базе двух объектов был создан Сухумский физико-технический институт, а к 1956 году институт начал постепенно переходить на несекретную тематику. Проводились исследовательские работы в области ускорительной техники, физики, преобразования тепловой энергии в электрическую.В 1981 году за успехи в развитии науки и техники СФТИ был награжден Орденом Трудового Красного Знамени.В годы Отечественной войны народа Абхазии и наступившей после экономичеcкой блокаде были сохранены научно-технологическая база и основной состав сотрудников.В настоящее время СФТИ – подразделение Академии наук Абхазии. По уставу учреждение бюджетная научная организация, но по факту из бюджета республики не финансируется, так как на это нет финансовых возможностей.Новые открытия и целиИнститут хоть и не так активно, как в годы СССР, но продолжает заниматься разработками в различных сферах. К примеру, в 2015 году была изобретена новая технология извлечения эфирных масел из растений с помощью сверхвысокочастотного излучения."Сырье загружается в контейнер, после чего оно нагревается микроволновым излучением до 97 градусов. Образующийся вследствие этого процесса пар конденсируется", — объяснил принцип извлечения эфирного масла учены Алхас Марколия.В отличие от классической экстракции, в которой используются различные растворители, метод по применению СВЧ энергии для экстракции ценных веществ из растительного сырья позволяет использовать в качестве растворителя воду, содержащуюся в самом свежем растении.На опытном образце СВЧ-экстрактора, в который помещается до 50 килограммов сырья, уже был получен ряд образцов эфирных масел: эвкалиптового, лаврового и гераневого. Эфирные масла, по словам специалиста, используются во многих отраслях промышленности — парфюмерии, пищевой промышленности и медицине.В 2005 году была запущена плазмофокусная установка четвертого поколения, по энергетике она входит в тройку крупнейших в мире. Ведутся исследования по моделированию астрофизических джетов и воздействия высокоростных плазменных потоков на материалах.Отдел возобновляемых источников энергии занимается исследованием возобновляемых источников энергии в Абхазии для развития народного хозяйства.

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сфти, наука, физика, ученые, история, абхазия