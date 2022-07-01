https://sputnik-abkhazia.ru/20220701/zheleznaya-krasota-sukhumskiy-vokzal-i-ego-istoriya-1039948569.html

"Железная" красота: Сухумский вокзал и его история

"Железная" красота: Сухумский вокзал и его история

Sputnik продолжает знакомить читателей с железнодорожным наследием Абхазии. На очереди одна из архитектурных достопримечательностей Сухума – столичный вокзал. 01.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-01T08:45+0300

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Сухумский вокзал, как и большинство других в Абхазии, был построен в советское время. Он был открыт в декабре 1951 года. Проектировали здание архитекторы Леван и Лола Мушкудиани.Стоимость отделочных работ составила 24% от общих затрат на строительство, а кубометр здания обошелся в 315 рублей.Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов железнодорожный вокзал в Сухуме был разрушен. Движение поездов тогда полностью прекратилось, а само здание использовалось как склад боеприпасов. Полноценное движение восстановилось только в 2004 году.

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мультимедиа, видео, вокзалы, архитектура, видео