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"Железная" красота: Сухумский вокзал и его история
"Железная" красота: Сухумский вокзал и его история
Sputnik продолжает знакомить читателей с железнодорожным наследием Абхазии. На очереди одна из архитектурных достопримечательностей Сухума – столичный вокзал. 01.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-01T08:45+0300
2022-07-01T08:45+0300
2022-07-01T08:46+0300
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Сухумский вокзал, как и большинство других в Абхазии, был построен в советское время. Он был открыт в декабре 1951 года. Проектировали здание архитекторы Леван и Лола Мушкудиани.Стоимость отделочных работ составила 24% от общих затрат на строительство, а кубометр здания обошелся в 315 рублей.Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов железнодорожный вокзал в Сухуме был разрушен. Движение поездов тогда полностью прекратилось, а само здание использовалось как склад боеприпасов. Полноценное движение восстановилось только в 2004 году.
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мультимедиа, видео, вокзалы, архитектура, видео
"Железная" красота: Сухумский вокзал и его история
08:45 01.07.2022 (обновлено: 08:46 01.07.2022)
Sputnik продолжает знакомить читателей с железнодорожным наследием Абхазии. На очереди одна из архитектурных достопримечательностей Сухума – столичный вокзал.
Сухумский вокзал, как и большинство других в Абхазии, был построен в советское время. Он был открыт в декабре 1951 года. Проектировали здание архитекторы Леван и Лола Мушкудиани.
Стоимость отделочных работ составила 24% от общих затрат на строительство, а кубометр здания обошелся в 315 рублей.
Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов железнодорожный вокзал в Сухуме был разрушен. Движение поездов тогда полностью прекратилось, а само здание использовалось как склад боеприпасов.
Полноценное движение восстановилось только в 2004 году.