https://sputnik-abkhazia.ru/20220701/zhenschina-brosila-maloletnyuyu-doch-u-znakomykh-v-sukhume-i-skrylas-1039956160.html
Женщина бросила малолетнюю дочь у знакомых в Сухуме и скрылась
Женщина бросила малолетнюю дочь у знакомых в Сухуме и скрылась
Личность матери не разглашается до завершения процессуальной проверки. 01.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-01T13:33+0300
2022-07-01T13:33+0300
2022-07-01T13:33+0300
в абхазии
сухум
дети
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прокуратура
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СУХУМ, 1 июл - Sputnik. Прокуратура Сухума начала проверку по факту оставления малолетнего ребенка матерью, сообщается на сайте Генпрокуратуры Абхазии.По данным столичного УВД, гражданка Абхазии оставила свою дочь 2021 года рождения у знакомых в Сухуме с запиской о том, что не собирается за ней возвращаться, и ушла в неизвестном направлении. Информация об этом поступила правоохранителям из Сухумской детской поликлиники 30 июня.Девочку доставили в больницу, сейчас она находится под наблюдением врачей.Мать ребенка ранее лишали родительских прав в отношении других ее несовершеннолетних детей. В связи с этим сухумская прокуратура указала на необходимость дать оценку профилактической работе КДН, столичной службы опеки и попечительства и соцслужбы.Генпрокуратура взяла процессуальную проверку на контроль.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
сухум, дети, родители, прокуратура, новости
Женщина бросила малолетнюю дочь у знакомых в Сухуме и скрылась
Личность матери не разглашается до завершения процессуальной проверки.
СУХУМ, 1 июл - Sputnik.
Прокуратура Сухума начала проверку по факту оставления малолетнего ребенка матерью, сообщается
на сайте Генпрокуратуры Абхазии.
По данным столичного УВД, гражданка Абхазии оставила свою дочь 2021 года рождения у знакомых в Сухуме с запиской о том, что не собирается за ней возвращаться, и ушла в неизвестном направлении. Информация об этом поступила правоохранителям из Сухумской детской поликлиники 30 июня.
Девочку доставили в больницу, сейчас она находится под наблюдением врачей.
Мать ребенка ранее лишали родительских прав в отношении других ее несовершеннолетних детей. В связи с этим сухумская прокуратура указала на необходимость дать оценку профилактической работе КДН, столичной службы опеки и попечительства и соцслужбы.
Генпрокуратура взяла процессуальную проверку на контроль.