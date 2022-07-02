https://sputnik-abkhazia.ru/20220702/evseev-rasskazal-kak-ukraina-mozhet-ustroit-yadernuyu-katastrofu-1039982399.html

Евсеев рассказал, как Украина может устроить ядерную катастрофу

Евсеев рассказал, как Украина может устроить ядерную катастрофу

На территории Украины находится четыре атомные электростанции на которых использовалось сначала советское, потом российское ядерное топливо. 02.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-02T18:54+0300

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Украина остановила действие международных договоров, касающихся сотрудничества с Россией в сфере ядерной безопасности. Речь идет о двух документах - соглашении по ядерной и радиационной безопасности и соглашении об обмене информацией и сотрудничестве в сфере регулирования безопасности при использовании ядерной энергии в мирных целях.В интервью "Sputnik на русском" военный эксперт, заведующий отделом Евразийской интеграции развития ШОС института стран СНГ Владимир Евсеев, заявил, что это - формальное и официальное подтверждение давней ситуации, при которой российская сторона не может вести надзор над деятельностью Украины в ядерной сфере и прекращает поставлять топливо. Кроме того, прекращается и обмен информацией между странами.По словам военного эксперта, надзор со стороны России за деятельностью ядерных реакторов обеспечивает безопасность эксплуатации ядерных установок. Сейчас же под российским контролем находится одна из АЭС - Запорожская. Остальные три станции работают на износ, к тому же, заметил Евсеев, украинской стороне нужно будет искать замену российскому ядерному топливу, что может спровоцировать чрезвычайную ситуацию на подстанциях.Евсеев назвал ситуацию "очень тревожной" и заявил, что МАГАТЭ должна обратить на нее пристальное внимание.Подробнее смотрите в видео.

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