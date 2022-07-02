https://sputnik-abkhazia.ru/20220702/grazhdanin-i-nachalnik-gubaz-o-razvitii-i-finansirovanii-sporta-v-abkhazii--1039951762.html

Гражданин и начальник: Губаз о развитии и финансировании спорта в Абхазии

Гражданин и начальник: Губаз о развитии и финансировании спорта в Абхазии

О спорте в Абхазии, создании необходимой среды для развития и договоренностях о сотрудничестве с российскими коллегами, в эфире радио Sputnik рассказал... 02.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-02T10:24+0300

2022-07-02T10:24+0300

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Гражданин и начальник: Губаз о развитии и финансировании спорта в Абхазии Гражданин и начальник: Губаз о развитии и финансировании спорта в Абхазии

В Оренбурге в рамках Международного молодежного форума "Евразия Global" состоялось подписание Меморандума о взаимопонимании между Государственным комитетом Республики Абхазия по делам молодежи и спорта и Федеральным агентством по делам молодежи. В эфире радио Sputnik Губаз рассказал о значении данного Меморандума для абхазских спортсменов .Он с сожалением отметил, что питерский футбольный клуб "Зенит" остановил проект по строительству спортивной базы в поселке Цандрыпш Гагрского района."Мы сильно надеялись, что в нашей стране Санкт-Петербургский "Зенит" построит спортивную базу мирового уровня. Но, к сожалению, насколько мне известно, этот проект прекращен", - сказал Губаз.Он рассказал также о важности развития спортивных секций для молодежи в районах, о том, как финансируются проекты.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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