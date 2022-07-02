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Гражданин и начальник: Губаз о развитии и финансировании спорта в Абхазии
Гражданин и начальник: Губаз о развитии и финансировании спорта в Абхазии
О спорте в Абхазии, создании необходимой среды для развития и договоренностях о сотрудничестве с российскими коллегами, в эфире радио Sputnik рассказал... 02.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-02T10:24+0300
2022-07-02T10:24+0300
2022-07-02T16:42+0300
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Гражданин и начальник: Губаз о развитии и финансировании спорта в Абхазии
Гражданин и начальник: Губаз о развитии и финансировании спорта в Абхазии
В Оренбурге в рамках Международного молодежного форума "Евразия Global" состоялось подписание Меморандума о взаимопонимании между Государственным комитетом Республики Абхазия по делам молодежи и спорта и Федеральным агентством по делам молодежи. В эфире радио Sputnik Губаз рассказал о значении данного Меморандума для абхазских спортсменов .Он с сожалением отметил, что питерский футбольный клуб "Зенит" остановил проект по строительству спортивной базы в поселке Цандрыпш Гагрского района."Мы сильно надеялись, что в нашей стране Санкт-Петербургский "Зенит" построит спортивную базу мирового уровня. Но, к сожалению, насколько мне известно, этот проект прекращен", - сказал Губаз.Он рассказал также о важности развития спортивных секций для молодежи в районах, о том, как финансируются проекты.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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подкасты, гражданин и начальник, спорт, абхазия, аудио
Гражданин и начальник: Губаз о развитии и финансировании спорта в Абхазии
10:24 02.07.2022 (обновлено: 16:42 02.07.2022)
О спорте в Абхазии, создании необходимой среды для развития и договоренностях о сотрудничестве с российскими коллегами, в эфире радио Sputnik рассказал председатель Госкомитета по делам молодежи и спорта Джемал Губаз.
В Оренбурге в рамках Международного молодежного форума "Евразия Global" состоялось подписание Меморандума о взаимопонимании между Государственным комитетом Республики Абхазия по делам молодежи и спорта и Федеральным агентством по делам молодежи. В эфире радио Sputnik
Губаз рассказал о значении данного Меморандума для абхазских спортсменов .
Он с сожалением отметил, что питерский футбольный клуб "Зенит" остановил проект по строительству спортивной базы в поселке Цандрыпш Гагрского района.
"Мы сильно надеялись, что в нашей стране Санкт-Петербургский "Зенит" построит спортивную базу мирового уровня. Но, к сожалению, насколько мне известно, этот проект прекращен", - сказал Губаз.
Он рассказал также о важности развития спортивных секций для молодежи в районах, о том, как финансируются проекты.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.