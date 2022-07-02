https://sputnik-abkhazia.ru/20220702/turnir-po-basketbolu-pamyati-sergeya-bagapsh-nachalsya-v-sukhume-1039981232.html

Турнир по баскетболу памяти Сергея Багапш начался в Сухуме

Турнир по баскетболу памяти Сергея Багапш начался в Сухуме

В турнире примут участие восемь мужских команд из Абхазии, России и ДНР. Спортивное мероприятие завершится 6 июля. 02.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-02T17:47+0300

2022-07-02T17:47+0300

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СУХУМ, 2 июл - Sputnik. XI международный турнир по баскетболу среди мужских команд памяти второго президента Абхазии Сергея Багапш открылся в Сухуме 2 июля, сообщает Государственный комитет по делам молодежи и спорту. Всего запланировано четыре игры. В первой встретятся команды из Абхазии и Волгограда, во второй - спортсмены из Славянска-на-Кубани и Санкт-Петербурга. В третьей игре за победу будут бороться баскетболисты из Волгодонска и Черкесска, в четвертой команда из города Шахты будет противостоять команде из ДНР. Игры будут проходить ежедневно, с 10:00 в Республиканской детско-юношеской спортивной школе в парке имени Надежды Курченко.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220619/opredelilsya-chempion-abkhazii-po-basketbolu-1039691585.html

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