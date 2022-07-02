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Турнир по баскетболу памяти Сергея Багапш начался в Сухуме
Турнир по баскетболу памяти Сергея Багапш начался в Сухуме
В турнире примут участие восемь мужских команд из Абхазии, России и ДНР. Спортивное мероприятие завершится 6 июля. 02.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-02T17:47+0300
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СУХУМ, 2 июл - Sputnik. XI международный турнир по баскетболу среди мужских команд памяти второго президента Абхазии Сергея Багапш открылся в Сухуме 2 июля, сообщает Государственный комитет по делам молодежи и спорту. Всего запланировано четыре игры. В первой встретятся команды из Абхазии и Волгограда, во второй - спортсмены из Славянска-на-Кубани и Санкт-Петербурга. В третьей игре за победу будут бороться баскетболисты из Волгодонска и Черкесска, в четвертой команда из города Шахты будет противостоять команде из ДНР. Игры будут проходить ежедневно, с 10:00 в Республиканской детско-юношеской спортивной школе в парке имени Надежды Курченко.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220619/opredelilsya-chempion-abkhazii-po-basketbolu-1039691585.html
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Турнир по баскетболу памяти Сергея Багапш начался в Сухуме
17:47 02.07.2022 (обновлено: 17:48 02.07.2022)
В турнире примут участие восемь мужских команд из Абхазии, России и ДНР. Спортивное мероприятие завершится 6 июля.
СУХУМ, 2 июл - Sputnik.
XI международный турнир по баскетболу среди мужских команд памяти второго президента Абхазии Сергея Багапш открылся в Сухуме 2 июля, сообщает
Государственный комитет по делам молодежи и спорту.
За кубок победителя будут бороться восемь команд. Помимо баскетболистов из Абхазии, в турнире примут участие спортсмены из ДНР и шесть российских команд - из Волгоградской области, Краснодарского края, Карачаево-Черкесии, Санкт-Петербурга и две команды из Ростовской области.
Всего запланировано четыре игры. В первой встретятся команды из Абхазии и Волгограда, во второй - спортсмены из Славянска-на-Кубани и Санкт-Петербурга.
В третьей игре за победу будут бороться баскетболисты из Волгодонска и Черкесска, в четвертой команда из города Шахты будет противостоять команде из ДНР.
Игры будут проходить ежедневно, с 10:00 в Республиканской детско-юношеской спортивной школе в парке имени Надежды Курченко.