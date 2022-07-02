https://sputnik-abkhazia.ru/20220702/uvertyura-pobedy-nachalo-iyulskoy-nastupatelnoy-operatsii-v-abkhazii-1039973494.html

Увертюра победы: начало июльской наступательной операции в Абхазии

Увертюра победы: начало июльской наступательной операции в Абхазии

2 июля 1993 года в районе села Тамыш Очамчырского района высадился морской абхазский десант, в операции участвовало до 300 бойцов. 02.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-02T13:14+0300

2022-07-02T13:14+0300

2022-07-02T13:14+0300

в абхазии

абхазия

отечественная война народа абхазии (1992-1993)

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ОписаниеИюльское наступление имело судьбоносное значение для хода Отечественной войны народа Абхазии. После ряда неудачных операций абхазские войска снова попытались освободить оккупированные грузинами территории."Также был задействован Восточный фронт, который уже в самом начале операции должен был держать оборонительную линию, то есть "насесть" на центральную трассу Гал — Сухум, чтобы живая сила не могла быть подтянута автомобильным транспортом или, там, бронетехника подтянута. Аэропорт грузины продолжали контролировать, но они побаивались, абхазские воины могли их сбить. Восточный фронт создавал им сложность. Тем самым нам становилось легче, потому что свежие силы из Грузии не могли быть подтянуты", – поясняет Нанба.Наступление должно было начаться сразу с нескольких направлений. Так, 3 июля абхазские войска пошли на Сухум сразу с Нижней и Верхней части Гумисты. По словам Закана Нанба, здесь был предпринят ложный маневр, чтобы ввести в заблуждение противника."Первая бригада пошла по нижней части фронта. Здесь мы предприняли ложный, отвлекающий маневр, чтобы ввести в заблуждение противника. Вроде бы мы провели там мощную артиллерийскую подготовку, там прорвали линию обороны. Грузины никак не могли понять, где же направление главного удара. Ввести в заблуждение противника – один из таких главных тактических ходов всех войн, – объясняет Нанба. – Какое-то время вся сила грузин была стянута в нижнюю часть фронта. А этим воспользовались наши бойцы, которые наступили с верхней части Гумисты и начали освобождать верховье на подступах к Сухуму".Уже 5 июля бойцы Абхазской армии освободили села Каман и Ахалшени, 8 июля – село Гума, а 9 июля – Шрому."К 12 июля мы практически контролировали дорогу Шрома — Сухум. И мы, так скажем, "насели" на город Сухум с северной стороны. Мы нанесли грузинам очень большой урон, грузины старались автобусами подтягивать живую силу, а Восточный фронт их прямо на дороге и уничтожал беспощадно", – добавил участник июльской операции.Как мешали операцииПо словам Закана Нанба, июльскую операцию, как и все остальные, пытались сорвать."Кстати говоря, был такой Борис Николаевич Пастухов, он в тот период был одним из заместителей министра иностранных дел России. И он начал челночное движение. Приезжал сюда и с ООНовскими группами, они чуть ли не стали требовать, чтобы здесь стояли наблюдатели. Фактически, нам не дали развернуться полностью. Уже тогда, в июле, мы могли бы иметь успех. Вот такая картина была. Когда приезжали международные наблюдатели, я тогда со злости говорил, у всех война как война, у нас черт знает что. Как только мы разгонимся, они нас останавливали", – вспоминает Нанба."Июльская наступательная операция для нас была одной из успешных операций. Сразу после августа 1992-го в октябре мы освободили Гагру, потом был ряд неудачных наступательных операций. А июльская была достаточно успешна, по сравнению с трагедией в марте. Мы заняли высоты Сухума, нас уже не могли бить с высоты, не могли следить за нами с верхней части Сухума, высчитывать наши шаги. Теперь мы могли это делать. Уже можно было говорить о переломе в ходе войны, мы сломали грузин фактически. Действительно, после июльской операции грузинские гвардейцы снова укрепились. И тем не менее во время сентябрьской финишной операции наши войска уже было не победить, была такая мощь. Июльская операция окончательно сформировала профессиональную Абхазскую армию", – добавил Нанба.2 июля 1993 года, 29 лет назад, началась высадка морского абхазского десанта численностью в 300 человек в селе Тамыш. В результате морской десант из Гудауты и военные Восточного фронта заблокировали переброску грузинских воинских частей в Сухум. Это было прелюдией к победе.После высадки отвлекающего десанта в Тамыше абхазскими войсками был нанесен основной удар по северо-западной группировке противника. Июльская наступательная операция развивалась на всех фронтах.

https://sputnik-abkhazia.ru/20200814/1019323713.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220514/Esche-ne-mir-25-let-Soglasheniyu-mezhdu-Abkhaziey-i-Gruziey-o-prekraschenii-ognya--1027351626.html

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абхазия, отечественная война народа абхазии (1992-1993)