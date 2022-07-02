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Зубец о ценах на газ в Германии: результат действия властей по отношению к России
Зубец о ценах на газ в Германии: результат действия властей по отношению к России
Российский экономист Алексей Зубец прокомментировал в эфире радио Sputnik cитуацию с газом в Германии. 02.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-02T11:58+0300
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Зубец о ценах на газ в Германии: результат действия властей по отношению к России
Зубец о ценах на газ в Германии: результат действия властей по отношению к России
Федеральное сетевое агентство Германии (регулятор ФРГ) заявило о том, что ситуация с газом в стране напряженная и нельзя исключать ее ухудшения.Доктор экономических наук, проректор Финансового университета при Правительстве России Алексей Зубец в беседе на радио Sputnik отметил, что напряженная ситуация с газом в Германии — это следствие непродуманных действий немецкого правительства, которое ввязалось в санкционную войну с РФ."Это произошло до февральских событий (начало проведения военной спецоперации РФ на Украине- примеч.), еще когда они заблокировали "Северный поток - 2". Они ввязались в экономическую войну, не рассчитав силы. Предполагалось, что Россия под весом санкций пойдет на попятную и начнет искать договоренности. Оказалось, что Россия не стала отступать, и за последствия действий, которые были ими приняты, пришлось расплачиваться не России, а Германии", – рассказал эксперт.Он добавил, что из-за того, что немецкая власть не признает ошибки в своей политике относительно РФ, это давит на немецкую экономику, а не на Россию. Как следствие, на европейском рынке высокие цены на газ, а крупнейшие компании под риском закрытия. Подробности в аудиофайле выше.В начале марта газовые котировки в Европе четыре дня подряд обновляли исторические максимумы из-за опасений введения запрета на поставки энергоресурсов из России.Исторический ценовой рекорд в 3, 892 тысячи доллара был поставлен 7 марта (+275 процентов к цене 23 февраля), а расчетная цена по итогам дня составила 2560,7 доллара за тысячу кубометров (+146,5 процента).Затем котировки перешли к устойчивому снижению и 6 июня впервые за три месяца опустились ниже 900 долларов за тысячу кубометров.Биржевые цены на газ в Европе впервые с 10 марта достигли 1600 долларов за тысячу кубов 30 июня. По словам опрошенных РИА Новости аналитиков, сейчас нет предпосылок для резкого снижения цены на европейском рынке.
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Зубец о ценах на газ в Германии: результат действия властей по отношению к России
11:58 02.07.2022 (обновлено: 12:32 02.07.2022)
Российский экономист Алексей Зубец прокомментировал в эфире радио Sputnik cитуацию с газом в Германии.
Федеральное сетевое агентство Германии (регулятор ФРГ) заявило о том, что ситуация с газом в стране напряженная и нельзя исключать ее ухудшения.
Доктор экономических наук, проректор Финансового университета при Правительстве России Алексей Зубец в беседе на радио Sputnik отметил, что напряженная ситуация с газом в Германии — это следствие непродуманных действий немецкого правительства, которое ввязалось в санкционную войну с РФ.
"Это произошло до февральских событий (начало проведения военной спецоперации РФ на Украине- примеч.), еще когда они заблокировали "Северный поток - 2". Они ввязались в экономическую войну, не рассчитав силы. Предполагалось, что Россия под весом санкций пойдет на попятную и начнет искать договоренности. Оказалось, что Россия не стала отступать, и за последствия действий, которые были ими приняты, пришлось расплачиваться не России, а Германии", – рассказал эксперт.
Он добавил, что из-за того, что немецкая власть не признает ошибки в своей политике относительно РФ, это давит на немецкую экономику, а не на Россию. Как следствие, на европейском рынке высокие цены на газ, а крупнейшие компании под риском закрытия.
Подробности в аудиофайле выше.
В начале марта газовые котировки в Европе
четыре дня подряд обновляли исторические максимумы из-за опасений введения запрета на поставки энергоресурсов из России
.
Исторический ценовой рекорд в 3, 892 тысячи доллара был поставлен 7 марта (+275 процентов к цене 23 февраля), а расчетная цена по итогам дня составила 2560,7 доллара за тысячу кубометров (+146,5 процента).
Затем котировки перешли к устойчивому снижению и 6 июня впервые за три месяца опустились ниже 900 долларов за тысячу кубометров.
Биржевые цены на газ в Европе впервые с 10 марта достигли 1600 долларов за тысячу кубов 30 июня. По словам опрошенных РИА Новости аналитиков, сейчас нет предпосылок для резкого снижения цены на европейском рынке.