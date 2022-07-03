https://sputnik-abkhazia.ru/20220703/baranets-o-vykhode-ukrainy-iz-yadernogo-soglasheniya-s-rossiey-davno-ispolzuemyy-shantazh--1039857623.html

Баранец о выходе Украины из ядерного соглашения с Россией: давно используемый шантаж

Баранец о выходе Украины из ядерного соглашения с Россией: давно используемый шантаж

Военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец в эфире радио Sputnik прокомментировал выход Украины в одностороннем порядке из ядерного соглашения... 03.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-03T13:32+0300

2022-07-03T13:32+0300

2022-07-03T13:32+0300

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Баранец Баранец

Киев в одностороннем порядке прекратил действие соглашения с Россией об обмене информацией и сотрудничестве в сфере регулирования безопасности при использовании ядерной энергии в мирных целях, которое было подписано в Москве в августе 2002 года, об этом сообщается на сайте Государственной инспекции ядерного регулирования Украины. Как расценивать этот демарш и не кроется ли здесь угроза некого ядерного шантажа со стороны Киева? На вопрос радио Sputnik ответил известный российский эксперт, военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец."Давайте вспомним заявления Турчинова, Яценюка, Порошенко, которые звучали еще 8-10 лет назад, о глубоком сожалении по поводу передачи украинского ядерного арсенала России. Все эти заявления - лишь попытки надавить на Россию", - отметил собеседник Sputnik.По мнению эксперта, особый интерес вызывает двойственная позиция США в отношении подобных заявлений: если это Иран или Северная Корея, то США готовы пойти на все, лишь бы оружие не ушло за рамки ядерного клуба, в который входят 9 государств, но в случае с Украиной - "это другое"."Я не исключаю, что в ближайшее время появятся заявления западных, в том числе и американских, политиков в духе "каждая страна выбирает для своей защиты то оружие, которое считает нужным. То есть Израилю и Украине можно, а Ирану и Северной Корее нельзя? Ох уж эти проклятые двойные стандарты!" - восклицает эксперт в аудиозаписи радио Sputnik Беларусь.

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