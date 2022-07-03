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Кобахия о любви к Сухуму и отличии сухумчан от других жителей Абхазии

Кобахия о любви к Сухуму и отличии сухумчан от других жителей Абхазии

Абхазский ученый-археолог, общественный деятель Батал Кобахия рассказал в эфире радио, почему июль выбрали месяцем празднования Дня города Сухум, что значит... 03.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-03T10:37+0300

2022-07-03T10:37+0300

2022-07-03T10:37+0300

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Кобахия о любви к Сухуму и отличии сухумчан от других жителей Абхазии Кобахия о любви к Сухуму и отличии сухумчан от других жителей Абхазии

День города Сухум отмечают ежегодно в первую субботу июля. В этом году датой празднования стало воскресенье 3 июля, так 2 июля - день высадки Тамышского десанта во время Отечественной войны народа Абхазии.Столица Абхазии отметила 2500 лет со дня основания в 2016 году на столичном стадионе "Динамо". Подготовка к первому празднованию Дня города Сухум продолжалась более месяца.Сухумчанин, известный в Абхазии общественный деятель, ученый- археолог в беседе на радио Sputnik рассказал, что для него любовь к городу и, почему, по его мнению, День освобождения города Сухум и историческую дату его возникновения надо отмечать в разные дни."Вообще, надо меньше говорить о любви. Знаете, говорят же "Не надо говорить о любви", надо это делать. То же самое о городе. Я заметил, что чем больше говорят о любви, патриотизме, тем дальше люди находятся от этих понятий … Это наш город, мы в нем выросли, знаем и помним каждую улицу. Он перенес трагические, можно сказать, два тысячелетия событий. Стирался, сгорал, возрождался… Что значит день города? Это, когда мы отдаем дань историческому прошлому города, фиксируем, что ему 2500 лет, что тут бывали разные периоды. Его ни в коем случае нельзя путать с Днем освобождения Сухума. Нельзя смазывать значимость Дня освобождения Сухума (27 сентября 1993 года – примеч.) с исторической датой возникновения древнего города", - считает Кобахия.Полная версия беседы в аудиофайле выше.Комиссия по учреждению Дня города Сухум была создана в середине 2015 года. Для того чтобы определить дату праздника, в ноябре 2015 года была проведена Международная научно-практическая конференция "Древняя Диоскуриада".4 декабря в Абхазском государственном музее прошла научно-практическая конференция, где обсуждался вопрос, как научно обосновать день образования города, зачитывались статьи, касающиеся этого вопроса. В процессе обсуждения, комиссией, созданной администрацией города Сухум, было решено отмечать День города в первую субботу июля.

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