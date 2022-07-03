https://sputnik-abkhazia.ru/20220703/prazdnichnye-meropriyatiya-proydut-v-sukhume-ko-dnyu-goroda-1039983516.html

Праздничные мероприятия пройдут в Сухуме ко дню города

Праздничные мероприятия пройдут в Сухуме ко дню города

Ежегодно день города отмечается в Сухуме в первую субботу июля, но в этом году, в связи с тем, что праздник совпал с датой высадки Тамышского десанта, его было... 03.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-03T09:00+0300

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СУХУМ, 3 июл - Sputnik. 3 июля в Сухуме пройдут праздничные мероприятия, посвященные дню города, сообщает сайт столичной администрации. В 16:00 в парке перед Абхазским драматическим театром имени Самсона Чанба откроется фотовыставка "Аҟәа" ("Сухум" - прим. ред). На ней жители и гости столицы смогут увидеть, каким был их город когда-то, и как он изменился за десятилетия и даже столетия.В 19:00 На Набережной Махаджиров у большого эвкалипта выступит вокально-инструментальный ансамбль "Гунда". В это же время, в 19:00 на железнодорожной платформе Гума откроется кинотеатр под открытым небом - любой желающий сможет посмотреть фильмы о Сухуме.В 20:00 на площади имени Сергея Багапша на Набережной Махаджиров гостей ожидает торжественное мероприятие "Сықалақь Аҟәа" ("Мой город Сухум" - прим. ред).В 21:30 гости смогут насладиться праздничным салютом, а в 22:00 потанцевать на выступлении группы Red Rocks.Праздничные мероприятия в честь дня города становятся в Сухуме хорошей традицией. Ежегодно они отмечаются в первую субботу июля, но в этом году из-за совпадения с памятной датой высадки Тамышского десанта, дата празднования немного сместилась. Сухум - один из самых древних городов мира. Первое поселение на этом месте возникло еще в VI веке до нашей эры, и за две с половиной тысячи лет тут смешивались культуры как местных горских народов - апсилов и абазгов, так и тех, кто прибывал из других стран и городов - греков, генуэзцев, римлян, византийцев, турков, персов, русских и многих других.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210703/10-faktov-o-dioskurii-1020449731.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20210703/Prazdnik-dlya-Sukhuma-v-Abkhazii-otmetili-den-rozhdeniya-stolitsy--1032761169.html

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