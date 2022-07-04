https://sputnik-abkhazia.ru/20220704/bzhaniya-rasskazal-dzhansukhu-adleyba-o-merakh-po-regulirovaniyu-tsen-na-toplivo-1040050105.html

Бжания рассказал Джансуху Адлейба о мерах по регулированию цен на топливо

Бжания рассказал Джансуху Адлейба о мерах по регулированию цен на топливо

Бжания 28 июня пришел на площадь Свободы, где проходила протестная акция Джансуха Адлейба, и пригласил его в Администрацию президента, чтобы разъяснить причины... 04.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-04T18:20+0300

2022-07-04T18:20+0300

2022-07-05T11:05+0300

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СУХУМ, 4 июл – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания принял активиста Джансуха Адлейба, который голодал 17 дней, требуя снизить цены на топливо.Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.Встреча прошла с участием заместителя спикера Народного Собрания Астамура Аршба.В прошлый вторник, 28 июня, Бжания пригласил Адлейба в Администрацию президента, чтобы ознакомить его с мерами регулирования ценовой политики на нефтепродукты. Президент обещал общественному деятелю, что цены на топливо в стране снизятся в течение двух недель. После этого Адлейба прекратил голодовку.

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