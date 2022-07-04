https://sputnik-abkhazia.ru/20220704/uchastniki-i-organizatory-opera-viva-rasskazali-ob-osobennostyakh-vtorogo-festivalya--1040051190.html
Участники и организаторы "OPERA VIVA" рассказали об особенностях второго фестиваля
Участники и организаторы "OPERA VIVA" рассказали об особенностях второго фестиваля
О музыкальном фестивале, который пройдет в Абхазии уже во второй раз в эфире радио Sputnik рассказали его участники – артисты из Москвы и Еревана, а также... 04.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-04T18:36+0300
2022-07-04T18:36+0300
2022-07-05T11:07+0300
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Участники и организаторы "OPERA VIVA" рассказали об особенностях нынешнего фестиваля
Участники и организаторы "OPERA VIVA" рассказали об особенностях нынешнего фестиваля
Автор идеи OPERA VIVA, директор камерного оркестра Абхазии Елена Хагба рассказала, как удалось привлечь музыкантов к проекту, как подбиралась программа и в чем особенность нынешнего фестиваля.Художественный руководитель камерного хора Московской государственной консерватории имени Чайковского Александр Соловьев рассказал о творческих связях между артистами России и Абхазии, вспомнил совместные проекты, которые ранее реализовывались. По мнению Соловьева хоровое искусство – одно из направлений, которое может объединять два народа.Лауреат международных конкурсов, солист оперной труппы Большого театра Бехзод Давронов и лауреат международных конкурсов Сирануш Гаспарян поделились своими впечатлениями от Абхазии и участия в фестивале, рассказали и о своих ожиданиях.
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подкасты, опера, аудио
Участники и организаторы "OPERA VIVA" рассказали об особенностях второго фестиваля
18:36 04.07.2022 (обновлено: 11:07 05.07.2022)
О музыкальном фестивале, который пройдет в Абхазии уже во второй раз в эфире радио Sputnik рассказали его участники – артисты из Москвы и Еревана, а также автор проекта Елена Хагба.
Автор идеи OPERA VIVA, директор камерного оркестра Абхазии Елена Хагба рассказала, как удалось привлечь музыкантов к проекту, как подбиралась программа и в чем особенность нынешнего фестиваля.
Художественный руководитель камерного хора Московской государственной консерватории имени Чайковского Александр Соловьев рассказал о творческих связях между артистами России и Абхазии, вспомнил совместные проекты, которые ранее реализовывались. По мнению Соловьева хоровое искусство – одно из направлений, которое может объединять два народа.
Лауреат международных конкурсов, солист оперной труппы Большого театра Бехзод Давронов и лауреат международных конкурсов Сирануш Гаспарян поделились своими впечатлениями от Абхазии и участия в фестивале, рассказали и о своих ожиданиях.