https://sputnik-abkhazia.ru/20220704/uchastniki-i-organizatory-opera-viva-rasskazali-ob-osobennostyakh-vtorogo-festivalya--1040051190.html

Участники и организаторы "OPERA VIVA" рассказали об особенностях второго фестиваля

Участники и организаторы "OPERA VIVA" рассказали об особенностях второго фестиваля

О музыкальном фестивале, который пройдет в Абхазии уже во второй раз в эфире радио Sputnik рассказали его участники – артисты из Москвы и Еревана, а также... 04.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-04T18:36+0300

2022-07-04T18:36+0300

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Участники и организаторы "OPERA VIVA" рассказали об особенностях нынешнего фестиваля Участники и организаторы "OPERA VIVA" рассказали об особенностях нынешнего фестиваля

Автор идеи OPERA VIVA, директор камерного оркестра Абхазии Елена Хагба рассказала, как удалось привлечь музыкантов к проекту, как подбиралась программа и в чем особенность нынешнего фестиваля.Художественный руководитель камерного хора Московской государственной консерватории имени Чайковского Александр Соловьев рассказал о творческих связях между артистами России и Абхазии, вспомнил совместные проекты, которые ранее реализовывались. По мнению Соловьева хоровое искусство – одно из направлений, которое может объединять два народа.Лауреат международных конкурсов, солист оперной труппы Большого театра Бехзод Давронов и лауреат международных конкурсов Сирануш Гаспарян поделились своими впечатлениями от Абхазии и участия в фестивале, рассказали и о своих ожиданиях.

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2022

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