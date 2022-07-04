https://sputnik-abkhazia.ru/20220704/znachenie-sotsialnoy-politiki-v-razvitii-abkhazii-i-rossii-obsudyat-v-sputnik-1040028969.html

Значение социальной политики в развитии Абхазии и России обсудят в Sputnik

Значение социальной политики в развитии Абхазии и России обсудят в Sputnik

5 июля в 11:00 в пресс-центре Sputnik Абхазия состоится видеомост Москва-Сухум на тему: "Социальная политика и ее значение в развитии Абхазии и России". 04.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-04T12:39+0300

2022-07-04T12:39+0300

2022-07-05T12:37+0300

пресс-центр

пресс-релизы

абхазия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/1b/1036935943_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6348b9d4e5ea22b13e0fc66eb953afc3.jpg

Участники:Олег Несторович Дамениа – руководитель Центра социально-экономических исследований, кандидат философских наук.Марина Леонидовна Альпидовская – доктор экономических наук, профессор Финансового университета при Правительстве России. Илона Валериевна Мирцхулава – научный сотрудник Центра социально-экономических исследований, экономист.Аркадий Константинович Соловьев – доктор экономических наук, профессор Финансового университета при Правительстве России, начальник Департамента актуарных расчетов и стратегического планирования Пенсионного фонда России.Александр Викторович Страничкин – доцент, заведующий кафедрой экономической теории АГУ.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

пресс-релизы, абхазия