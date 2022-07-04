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Значение социальной политики в развитии Абхазии и России обсудят в Sputnik
Значение социальной политики в развитии Абхазии и России обсудят в Sputnik
5 июля в 11:00 в пресс-центре Sputnik Абхазия состоится видеомост Москва-Сухум на тему: "Социальная политика и ее значение в развитии Абхазии и России". 04.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-04T12:39+0300
2022-07-04T12:39+0300
2022-07-05T12:37+0300
пресс-центр
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Участники:Олег Несторович Дамениа – руководитель Центра социально-экономических исследований, кандидат философских наук.Марина Леонидовна Альпидовская – доктор экономических наук, профессор Финансового университета при Правительстве России. Илона Валериевна Мирцхулава – научный сотрудник Центра социально-экономических исследований, экономист.Аркадий Константинович Соловьев – доктор экономических наук, профессор Финансового университета при Правительстве России, начальник Департамента актуарных расчетов и стратегического планирования Пенсионного фонда России.Александр Викторович Страничкин – доцент, заведующий кафедрой экономической теории АГУ.
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пресс-релизы, абхазия
Значение социальной политики в развитии Абхазии и России обсудят в Sputnik
12:39 04.07.2022 (обновлено: 12:37 05.07.2022)
5 июля в 11:00 в пресс-центре Sputnik Абхазия состоится видеомост Москва-Сухум на тему: "Социальная политика и ее значение в развитии Абхазии и России".
Олег Несторович Дамениа – руководитель Центра социально-экономических исследований, кандидат философских наук.
Марина Леонидовна Альпидовская – доктор экономических наук, профессор Финансового университета при Правительстве России.
Илона Валериевна Мирцхулава – научный сотрудник Центра социально-экономических исследований, экономист.
Аркадий Константинович Соловьев – доктор экономических наук, профессор Финансового университета при Правительстве России, начальник Департамента актуарных расчетов и стратегического планирования Пенсионного фонда России.
Александр Викторович Страничкин – доцент, заведующий кафедрой экономической теории АГУ.