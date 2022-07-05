Парад молодости: выпускные вечера в Абхазии
В Абхазии наступила пора выпускных вечеров.
В Абхазии наступила пора выпускных вечеров.
В этот день салоны красоты забиты еще вчерашними школьницами, которые готовились к выпускному за несколько месяцев.
В этот день салоны красоты забиты еще вчерашними школьницами, которые готовились к выпускному за несколько месяцев.
Наряды подбираются тщательно, каждой хочется выделиться.
Наряды подбираются тщательно, каждой хочется выделиться.
Некоторым по душе лаконичность и элегантность.
Некоторым по душе лаконичность и элегантность.
Парни тоже не отстают от одноклассниц в выборе нарядов. В этом случае лидирует неизменная классика.
Парни тоже не отстают от одноклассниц в выборе нарядов. В этом случае лидирует неизменная классика.
Обязательная часть выпускного вечера – прогулка и фотосессия на набережной.
Обязательная часть выпускного вечера – прогулка и фотосессия на набережной.
Подбирать и шить наряды выпускницы начинают задолго до самого торжества, иначе к местным портнихам не пробиться.
Подбирать и шить наряды выпускницы начинают задолго до самого торжества, иначе к местным портнихам не пробиться.
По традиции в этот же день ребятам вручают аттестаты об окончании школы.
По традиции в этот же день ребятам вручают аттестаты об окончании школы.
Оканчивать школу с сестрой, да еще в одинаково подобранных образах приятнее вдвойне.
Оканчивать школу с сестрой, да еще в одинаково подобранных образах приятнее вдвойне.
Девочки буквально сияют в своих нарядах.
Девочки буквально сияют в своих нарядах.
Эффектный яркий макияж подчеркивает образ и красоту выпускниц.
Эффектный яркий макияж подчеркивает образ и красоту выпускниц.
Ребята тоже экспериментируют с цветами, не все согласны на синие или черные смокинги.
Ребята тоже экспериментируют с цветами, не все согласны на синие или черные смокинги.
Образ современной Кармен решила подобрать одна из выпускниц, не оставив фотографов равнодушными к своему наряду.
Образ современной Кармен решила подобрать одна из выпускниц, не оставив фотографов равнодушными к своему наряду.
Молодые люди в костюмах выглядят солиднее и немного старше.
Молодые люди в костюмах выглядят солиднее и немного старше.
В этом году школы Абхазии окончили 1846 человек, 12 из них медалисты.
В этом году школы Абхазии окончили 1846 человек, 12 из них медалисты.
Такой яркий наряд запомнят не только одноклассники, но и зеваки, которые каждый год приходят на площадь у Абхаздрама посмотреть на парад выпускников.
Такой яркий наряд запомнят не только одноклассники, но и зеваки, которые каждый год приходят на площадь у Абхаздрама посмотреть на парад выпускников.
Впереди у ребят вступительные экзамены, взрослая жизнь, но в выпускной все заботы остаются позади.
Впереди у ребят вступительные экзамены, взрослая жизнь, но в выпускной все заботы остаются позади.
Секрет удачной фотографии – платье принцессы и сверкающая улыбка.
Секрет удачной фотографии – платье принцессы и сверкающая улыбка.
Одноклассницы решили подобрать для себя образ лесных нимф.
Одноклассницы решили подобрать для себя образ лесных нимф.
Некоторые вступают во взрослую жизнь с серьезным настроем.
Некоторые вступают во взрослую жизнь с серьезным настроем.
К выпускному школьница из Гудауты решила подобрать платье с национальным орнаментом.
К выпускному школьница из Гудауты решила подобрать платье с национальным орнаментом.
Яркий синий в сочетании с белым выбрала прекрасная выпускница одной из сухумских школ.
Яркий синий в сочетании с белым выбрала прекрасная выпускница одной из сухумских школ.
Этот вечер школьники будут вспоминать всю жизнь, благо нескончаемое количество фотографий им в этом поспособствует.
Этот вечер школьники будут вспоминать всю жизнь, благо нескончаемое количество фотографий им в этом поспособствует.