https://sputnik-abkhazia.ru/20220705/1039929690.html

Парад молодости: выпускные вечера в Абхазии

Парад молодости: выпускные вечера в Абхазии

В фотоленте Sputnik Абхазия – парад выпускников школ республики, яркие наряды девушек и брутальные образы молодых людей. 05.07.2022, Sputnik Абхазия

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в абхазии

фото

мультимедиа

выпускной

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В этом году школы Абхазии окончили 1846 человек, медалистами стали 12 выпускников.По традиции после школьных экзаменов и перед вступительными проходят выпускные балы. Ребята и их родители ответственно готовятся к празднику, задолго подбирая портных и наряды. В этот день все салоны красоты забиты с раннего утра, рестораны готовятся к банкетам, а выпускники готовятся встречать рассветы у моря.Перед торжественным ужином выпускникам вручают аттестаты об окончании школы, затем они устраивают фотосессии на набережной Махаджиров. Их родственники и друзья приходят их поздравить, а любопытные прохожие – полюбоваться вечерними нарядами.Sputnik запечатлел самые яркие образы и делится с читателями своей подборкой.

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2022

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

фото, фото , мультимедиа, выпускной