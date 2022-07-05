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Парад молодости: выпускные вечера в Абхазии
Парад молодости: выпускные вечера в Абхазии
В фотоленте Sputnik Абхазия – парад выпускников школ республики, яркие наряды девушек и брутальные образы молодых людей. 05.07.2022, Sputnik Абхазия
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В этом году школы Абхазии окончили 1846 человек, медалистами стали 12 выпускников.По традиции после школьных экзаменов и перед вступительными проходят выпускные балы. Ребята и их родители ответственно готовятся к празднику, задолго подбирая портных и наряды. В этот день все салоны красоты забиты с раннего утра, рестораны готовятся к банкетам, а выпускники готовятся встречать рассветы у моря.Перед торжественным ужином выпускникам вручают аттестаты об окончании школы, затем они устраивают фотосессии на набережной Махаджиров. Их родственники и друзья приходят их поздравить, а любопытные прохожие – полюбоваться вечерними нарядами.Sputnik запечатлел самые яркие образы и делится с читателями своей подборкой.
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фото, фото , мультимедиа, выпускной

Парад молодости: выпускные вечера в Абхазии

14:30 05.07.2022
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В фотоленте Sputnik Абхазия – парад выпускников школ республики, яркие наряды девушек и брутальные образы молодых людей.
В этом году школы Абхазии окончили 1846 человек, медалистами стали 12 выпускников.
По традиции после школьных экзаменов и перед вступительными проходят выпускные балы. Ребята и их родители ответственно готовятся к празднику, задолго подбирая портных и наряды. В этот день все салоны красоты забиты с раннего утра, рестораны готовятся к банкетам, а выпускники готовятся встречать рассветы у моря.
Перед торжественным ужином выпускникам вручают аттестаты об окончании школы, затем они устраивают фотосессии на набережной Махаджиров. Их родственники и друзья приходят их поздравить, а любопытные прохожие – полюбоваться вечерними нарядами.
Sputnik запечатлел самые яркие образы и делится с читателями своей подборкой.
© Sputnik / Томас Тхайцук

В Абхазии наступила пора выпускных вечеров.

В Абхазии наступила пора выпускных вечеров. - Sputnik Абхазия
1/23
© Sputnik / Томас Тхайцук

В Абхазии наступила пора выпускных вечеров.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В этот день салоны красоты забиты еще вчерашними школьницами, которые готовились к выпускному за несколько месяцев.

В этот день салоны красоты забиты еще вчерашними школьницами, которые готовились к выпускному за несколько месяцев. - Sputnik Абхазия
2/23
© Sputnik / Томас Тхайцук

В этот день салоны красоты забиты еще вчерашними школьницами, которые готовились к выпускному за несколько месяцев.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Наряды подбираются тщательно, каждой хочется выделиться.

Наряды подбираются тщательно, каждой хочется выделиться. - Sputnik Абхазия
3/23
© Sputnik / Томас Тхайцук

Наряды подбираются тщательно, каждой хочется выделиться.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Некоторым по душе лаконичность и элегантность.

Некоторым по душе лаконичность и элегантность. - Sputnik Абхазия
4/23
© Sputnik / Томас Тхайцук

Некоторым по душе лаконичность и элегантность.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Парни тоже не отстают от одноклассниц в выборе нарядов. В этом случае лидирует неизменная классика.

Парни тоже не отстают от одноклассниц в выборе нарядов. В этом случае лидирует неизменная классика. - Sputnik Абхазия
5/23
© Sputnik / Томас Тхайцук

Парни тоже не отстают от одноклассниц в выборе нарядов. В этом случае лидирует неизменная классика.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Обязательная часть выпускного вечера – прогулка и фотосессия на набережной.

Обязательная часть выпускного вечера – прогулка и фотосессия на набережной. - Sputnik Абхазия
6/23
© Sputnik / Томас Тхайцук

Обязательная часть выпускного вечера – прогулка и фотосессия на набережной.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Подбирать и шить наряды выпускницы начинают задолго до самого торжества, иначе к местным портнихам не пробиться.

Подбирать и шить наряды выпускницы начинают задолго до самого торжества, иначе к местным портнихам не пробиться. - Sputnik Абхазия
7/23
© Sputnik / Томас Тхайцук

Подбирать и шить наряды выпускницы начинают задолго до самого торжества, иначе к местным портнихам не пробиться.

© Sputnik / Томас Тхайцук

По традиции в этот же день ребятам вручают аттестаты об окончании школы.

По традиции в этот же день ребятам вручают аттестаты об окончании школы. - Sputnik Абхазия
8/23
© Sputnik / Томас Тхайцук

По традиции в этот же день ребятам вручают аттестаты об окончании школы.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Оканчивать школу с сестрой, да еще в одинаково подобранных образах приятнее вдвойне.

Оканчивать школу с сестрой, да еще в одинаково подобранных образах приятнее вдвойне. - Sputnik Абхазия
9/23
© Sputnik / Томас Тхайцук

Оканчивать школу с сестрой, да еще в одинаково подобранных образах приятнее вдвойне.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Девочки буквально сияют в своих нарядах.

Девочки буквально сияют в своих нарядах. - Sputnik Абхазия
10/23
© Sputnik / Томас Тхайцук

Девочки буквально сияют в своих нарядах.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Эффектный яркий макияж подчеркивает образ и красоту выпускниц.

Эффектный яркий макияж подчеркивает образ и красоту выпускниц. - Sputnik Абхазия
11/23
© Sputnik / Томас Тхайцук

Эффектный яркий макияж подчеркивает образ и красоту выпускниц.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Ребята тоже экспериментируют с цветами, не все согласны на синие или черные смокинги.

Ребята тоже экспериментируют с цветами, не все согласны на синие или черные смокинги. - Sputnik Абхазия
12/23
© Sputnik / Томас Тхайцук

Ребята тоже экспериментируют с цветами, не все согласны на синие или черные смокинги.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Образ современной Кармен решила подобрать одна из выпускниц, не оставив фотографов равнодушными к своему наряду.

Образ современной Кармен решила подобрать одна из выпускниц, не оставив фотографов равнодушными к своему наряду. - Sputnik Абхазия
13/23
© Sputnik / Томас Тхайцук

Образ современной Кармен решила подобрать одна из выпускниц, не оставив фотографов равнодушными к своему наряду.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Молодые люди в костюмах выглядят солиднее и немного старше.

Молодые люди в костюмах выглядят солиднее и немного старше. - Sputnik Абхазия
14/23
© Sputnik / Томас Тхайцук

Молодые люди в костюмах выглядят солиднее и немного старше.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В этом году школы Абхазии окончили 1846 человек, 12 из них медалисты.

В этом году школы Абхазии окончили 1846 человек, 12 из них медалисты. - Sputnik Абхазия
15/23
© Sputnik / Томас Тхайцук

В этом году школы Абхазии окончили 1846 человек, 12 из них медалисты.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Такой яркий наряд запомнят не только одноклассники, но и зеваки, которые каждый год приходят на площадь у Абхаздрама посмотреть на парад выпускников.

Такой яркий наряд запомнят не только одноклассники, но и зеваки, которые каждый год приходят на площадь у Абхаздрама посмотреть на парад выпускников. - Sputnik Абхазия
16/23
© Sputnik / Томас Тхайцук

Такой яркий наряд запомнят не только одноклассники, но и зеваки, которые каждый год приходят на площадь у Абхаздрама посмотреть на парад выпускников.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Впереди у ребят вступительные экзамены, взрослая жизнь, но в выпускной все заботы остаются позади.

Впереди у ребят вступительные экзамены, взрослая жизнь, но в выпускной все заботы остаются позади. - Sputnik Абхазия
17/23
© Sputnik / Томас Тхайцук

Впереди у ребят вступительные экзамены, взрослая жизнь, но в выпускной все заботы остаются позади.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Секрет удачной фотографии – платье принцессы и сверкающая улыбка.

Секрет удачной фотографии – платье принцессы и сверкающая улыбка. - Sputnik Абхазия
18/23
© Sputnik / Томас Тхайцук

Секрет удачной фотографии – платье принцессы и сверкающая улыбка.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Одноклассницы решили подобрать для себя образ лесных нимф.

Одноклассницы решили подобрать для себя образ лесных нимф. - Sputnik Абхазия
19/23
© Sputnik / Томас Тхайцук

Одноклассницы решили подобрать для себя образ лесных нимф.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Некоторые вступают во взрослую жизнь с серьезным настроем.

Некоторые вступают во взрослую жизнь с серьезным настроем. - Sputnik Абхазия
20/23
© Sputnik / Томас Тхайцук

Некоторые вступают во взрослую жизнь с серьезным настроем.

© Sputnik / Томас Тхайцук

К выпускному школьница из Гудауты решила подобрать платье с национальным орнаментом.

К выпускному школьница из Гудауты решила подобрать платье с национальным орнаментом. - Sputnik Абхазия
21/23
© Sputnik / Томас Тхайцук

К выпускному школьница из Гудауты решила подобрать платье с национальным орнаментом.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Яркий синий в сочетании с белым выбрала прекрасная выпускница одной из сухумских школ.

Яркий синий в сочетании с белым выбрала прекрасная выпускница одной из сухумских школ. - Sputnik Абхазия
22/23
© Sputnik / Томас Тхайцук

Яркий синий в сочетании с белым выбрала прекрасная выпускница одной из сухумских школ.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Этот вечер школьники будут вспоминать всю жизнь, благо нескончаемое количество фотографий им в этом поспособствует.

Этот вечер школьники будут вспоминать всю жизнь, благо нескончаемое количество фотографий им в этом поспособствует. - Sputnik Абхазия
23/23
© Sputnik / Томас Тхайцук

Этот вечер школьники будут вспоминать всю жизнь, благо нескончаемое количество фотографий им в этом поспособствует.

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