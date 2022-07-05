https://sputnik-abkhazia.ru/20220705/aslan-bzhaniya-pozdravil-nikolasa-maduro-s-dnem-nezavisimosti-venesuely-1040060254.html
Аслан Бжания поздравил Николаса Мадуро с Днем Независимости Венесуэлы
Аслан Бжания поздравил Николаса Мадуро с Днем Независимости Венесуэлы
Бжания отметил, что Абхазия придает большое значение развитию и укреплению отношений с Венесуэлой, которые базируются на крепких узах дружбы и взаимопонимания. 05.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-05T12:08+0300
2022-07-05T12:08+0300
2022-07-05T12:53+0300
в абхазии
абхазия
новости
аслан бжания
венесуэла
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/06/1e/1039945954_0:101:1323:845_1920x0_80_0_0_19167811fe54d0c71375ff5483971a22.jpg
СУХУМ, 5 июл – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания направил поздравительную телеграмму своему венесуэльскому коллеге Николасу Мадуро по случаю празднования Дня независимости Боливарианской Республики Венесуэла. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Президент Абхазии пожелал Николасу Мадуро успехов во всех начинаниях, а венесуэльскому народу – мира, добра и благополучия. Боливарианская Республика Венесуэла признала независимость Абхазии 10 сентября 2009 года, указ подписал президент страны Уго Чавес. Последовавший за этим визит абхазского президента Сергея Багапш в Венесуэлу стал первым визитом руководителя страны в заокеанскую республику.
https://sputnik-abkhazia.ru/20190910/Trete-priznanie-desyat-let-ofitsialnym-dipotnosheniyam-Abkhazii-i-Venesuely-1028394091.html
абхазия
венесуэла
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/06/1e/1039945954_32:0:1292:945_1920x0_80_0_0_84cbb3f89fb81bf85678f83abb48873a.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, новости, аслан бжания, венесуэла
Аслан Бжания поздравил Николаса Мадуро с Днем Независимости Венесуэлы
12:08 05.07.2022 (обновлено: 12:53 05.07.2022)
Бжания отметил, что Абхазия придает большое значение развитию и укреплению отношений с Венесуэлой, которые базируются на крепких узах дружбы и взаимопонимания.
СУХУМ, 5 июл – Sputnik.
Президент Абхазии Аслан Бжания направил поздравительную телеграмму своему венесуэльскому коллеге Николасу Мадуро по случаю празднования Дня независимости Боливарианской Республики Венесуэла. Об этом сообщает
пресс-служба главы государства.
"Уверен, что совместными усилиями мы продолжим работу по дальнейшему развитию и укреплению межгосударственного диалога и взаимодействия на благо народов наших государств", – говорится в поздравлении.
Президент Абхазии пожелал Николасу Мадуро успехов во всех начинаниях, а венесуэльскому народу – мира, добра и благополучия.
Боливарианская Республика Венесуэла признала независимость Абхазии 10 сентября 2009 года, указ подписал президент страны Уго Чавес.
Последовавший за этим визит абхазского президента Сергея Багапш в Венесуэлу стал первым визитом руководителя страны в заокеанскую республику.