https://sputnik-abkhazia.ru/20220705/aslan-bzhaniya-pozdravil-nikolasa-maduro-s-dnem-nezavisimosti-venesuely-1040060254.html

Аслан Бжания поздравил Николаса Мадуро с Днем Независимости Венесуэлы

Аслан Бжания поздравил Николаса Мадуро с Днем Независимости Венесуэлы

Бжания отметил, что Абхазия придает большое значение развитию и укреплению отношений с Венесуэлой, которые базируются на крепких узах дружбы и взаимопонимания. 05.07.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 5 июл – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания направил поздравительную телеграмму своему венесуэльскому коллеге Николасу Мадуро по случаю празднования Дня независимости Боливарианской Республики Венесуэла. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Президент Абхазии пожелал Николасу Мадуро успехов во всех начинаниях, а венесуэльскому народу – мира, добра и благополучия. Боливарианская Республика Венесуэла признала независимость Абхазии 10 сентября 2009 года, указ подписал президент страны Уго Чавес. Последовавший за этим визит абхазского президента Сергея Багапш в Венесуэлу стал первым визитом руководителя страны в заокеанскую республику.

https://sputnik-abkhazia.ru/20190910/Trete-priznanie-desyat-let-ofitsialnym-dipotnosheniyam-Abkhazii-i-Venesuely-1028394091.html

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