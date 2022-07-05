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Более полутора миллиардов рублей налогов было собрано за полгода в Абхазии
Более полутора миллиардов рублей налогов было собрано за полгода в Абхазии
Динамика поступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составила 300,8 миллиона рублей, или 124%. 05.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-05T10:39+0300
2022-07-05T10:39+0300
2022-07-05T11:02+0300
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СУХУМ, 5 июл – Sputnik. В период с начала января по конец июня 2022 года в бюджет Абхазии поступило 1,543 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба Министерства по налогам и сборам.Суммарная разница между запланированными и фактическими поступлениями составила почти 400 миллионов рублей.Сумма налоговых платежей, собранных в июне, составила 252,2 миллиона рублей при запланированных 207 миллионах. Таким образом, июньский план был перевыполнен на 22%.
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абхазия, новости, министерство по налогам и сборам абхазии, налоги
Более полутора миллиардов рублей налогов было собрано за полгода в Абхазии
10:39 05.07.2022 (обновлено: 11:02 05.07.2022)
Динамика поступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составила 300,8 миллиона рублей, или 124%.
СУХУМ, 5 июл – Sputnik.
В период с начала января по конец июня 2022 года в бюджет Абхазии поступило 1,543 миллиарда рублей, сообщает
пресс-служба Министерства по налогам и сборам.
Таким образом, при плане в 1,143 миллиарда рублей, выполнение составило 135%.
Суммарная разница между запланированными и фактическими поступлениями составила почти 400 миллионов рублей.
Поступления налоговых платежей за первое полугодие 2022 года по районам
Район
Запланированные поступления (в млн.р)
Фактические поступления (в млн.р)
Процентное соотношение
Сухум
686,8
839,8
122%
Гагрский район
186,1
286,6
154 %
Гудаутский район
71,6
124,2
173%
Сухумский район
56,8
75,3
132%
Гулрыпшский район
30,9
46,3
150%
Очамчырский район
82,2
115,2
140%
Ткуарчалский район
10,2
32,7
322%
Галский район
18,9
23,0
122%
Сумма налоговых платежей, собранных в июне, составила 252,2 миллиона рублей при запланированных 207 миллионах. Таким образом, июньский план был перевыполнен на 22%.