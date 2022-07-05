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Более полутора миллиардов рублей налогов было собрано за полгода в Абхазии

Более полутора миллиардов рублей налогов было собрано за полгода в Абхазии

Динамика поступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составила 300,8 миллиона рублей, или 124%. 05.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-05T10:39+0300

2022-07-05T10:39+0300

2022-07-05T11:02+0300

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министерство по налогам и сборам абхазии

налоги

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СУХУМ, 5 июл – Sputnik. В период с начала января по конец июня 2022 года в бюджет Абхазии поступило 1,543 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба Министерства по налогам и сборам.Суммарная разница между запланированными и фактическими поступлениями составила почти 400 миллионов рублей.Сумма налоговых платежей, собранных в июне, составила 252,2 миллиона рублей при запланированных 207 миллионах. Таким образом, июньский план был перевыполнен на 22%.

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абхазия, новости, министерство по налогам и сборам абхазии, налоги