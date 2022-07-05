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Экскурсионный автобус чуть не упал в обрыв в Абхазии
Экскурсионный автобус чуть не упал в обрыв в Абхазии
Летом на отдых в Абхазию приезжает огромное количество туристов, которых привлекают уникальный климат, доступные цены и достаточно развитая инфраструктура... 05.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-05T19:29+0300
2022-07-05T19:29+0300
2022-07-05T19:29+0300
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СУХУМ, 5 июл - Sputnik. Экскурсионный автобус направлявшийся в село Черниговка Гулрыпшского района, не вписался в поворот и опасно навис над обрывом, сообщает МЧС Абхазии.В автобусе находилось около 50 человек. Никто из них в результате инцидента не пострадал.
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новости, абхазия, экскурсии
Экскурсионный автобус чуть не упал в обрыв в Абхазии
Летом на отдых в Абхазию приезжает огромное количество туристов, которых привлекают уникальный климат, доступные цены и достаточно развитая инфраструктура развлечений.
СУХУМ, 5 июл - Sputnik.
Экскурсионный автобус направлявшийся в село Черниговка Гулрыпшского района, не вписался в поворот и опасно навис над обрывом, сообщает
МЧС Абхазии.
Спасатели прибыли на место происшествия и, прицепив автобус к пожарной машине, отбуксировали его на безопасное расстояние.
В автобусе находилось около 50 человек. Никто из них в результате инцидента не пострадал.