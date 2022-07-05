https://sputnik-abkhazia.ru/20220705/ekskursionnyy-avtobus-chut-ne-upal-v-obryv-v-abkhazii-1040074297.html

Экскурсионный автобус чуть не упал в обрыв в Абхазии

Экскурсионный автобус чуть не упал в обрыв в Абхазии

Летом на отдых в Абхазию приезжает огромное количество туристов, которых привлекают уникальный климат, доступные цены и достаточно развитая инфраструктура... 05.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-05T19:29+0300

2022-07-05T19:29+0300

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СУХУМ, 5 июл - Sputnik. Экскурсионный автобус направлявшийся в село Черниговка Гулрыпшского района, не вписался в поворот и опасно навис над обрывом, сообщает МЧС Абхазии.В автобусе находилось около 50 человек. Никто из них в результате инцидента не пострадал.

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