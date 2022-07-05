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Олимпийский в строю: в Сухуме открыли спортивно-оздоровительный бассейн

Олимпийский в строю: в Сухуме открыли спортивно-оздоровительный бассейн

Официальное открытие Сухумского бассейна состоялось в столице во вторник, 5 июля. 05.07.2022, Sputnik Абхазия

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Сухумский олимпийский бассейн был открыт в 1980 году к Олимпиаде в Москве. В годы Отечественной войны народа Абхазии объект пострадал, и с тех пор восстановить его не удавалось.Глубина бассейна составляет 2,25 метра, ширина 20 метров, а длина - 50 метров. Он может вместимость 120 пловцов.В 2007 году администрация Сухума в лице городского спорткомитета передала прилегающий к бассейну объект, пищеблок, в аренду обществу с ограниченной ответственностью "Аквастрой".За это время фирме поэтапно удалось провести демонтаж старого комплекса, провести дренажные трубы, вывести трубы в помещение, где будут расположены насосы и фильтры, и отреставрировать чашу бассейна.Бассейн будет работать с понедельника по субботу с 8:00 до 21:00, воскресенье-выходной день. Предусмотрены исключительно женские дни посещения – среда и суббота.Посещение бассейна платное, но администрация предусмотрела льготные билеты, а также месячные абонементы.

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