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Пенсии, демография, миграция: что обсудили в пресс-центре Sputnik
Пенсии, демография, миграция: что обсудили в пресс-центре Sputnik
Видеомост Москва-Сухум на тему "Социальная политика и ее значение в развитии Абхазии и России", организованный Центром социально-экономических исследований и... 05.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-05T15:15+0300
2022-07-05T15:15+0300
2022-07-05T15:49+0300
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Открывая видеомост, директор Центра социально-экономических исследований Олег Дамениа отметил, что тема обсуждения отвечает жизненным интересам не только Абхазии, но и всего международного сообщества.Он подчеркнул, что в социальной сфере накопилось множество проблем, приведших к региональному и глобальному кризису, который сегодня переживает человечество. По мнению Дамениа, кризис начался не 24 февраля этого года и даже не в 2014 году, а гораздо раньше – после окончания Второй мировой войны.Социальная сфера Абхазии характеризуется большим комплексом проблем в демографии, образовании, здравоохранении на рынке труда, пенсионном обеспечении, выплатам пособий, рассказала научный сотрудниц ЦСЭИ Илона Мирцхулава. Она подчеркнула, что, помимо снижения темпов прироста численности населения и оттока сельчан в города в поисках работы, наблюдается еще и миграционный отток в Россию в целях оформления социальных выплат.С этим согласился и член Общественной палаты Абхазии Александр Страничкин, который добавил, что дело не только в снижении рождаемости, но и в том, что многие женщины выезжают рожать за границу для оформления материнского капитала. В завершение беседы профессор Финансового университета при правительстве России Аркадий Соловьев провел видео-презентацию о современном состоянии социальной политики и российской рыночной экономики.
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видео, мультимедиа, абхазия, экономика, видео
Пенсии, демография, миграция: что обсудили в пресс-центре Sputnik
15:15 05.07.2022 (обновлено: 15:49 05.07.2022)
Видеомост Москва-Сухум на тему "Социальная политика и ее значение в развитии Абхазии и России", организованный Центром социально-экономических исследований и информационным агентством Sputnik Абхазия, состоялся во вторник, 5 июля.
Открывая видеомост, директор Центра социально-экономических исследований Олег Дамениа отметил, что тема обсуждения отвечает жизненным интересам не только Абхазии, но и всего международного сообщества.
Он подчеркнул, что в социальной сфере накопилось множество проблем, приведших к региональному и глобальному кризису, который сегодня переживает человечество. По мнению Дамениа, кризис начался не 24 февраля этого года и даже не в 2014 году, а гораздо раньше – после окончания Второй мировой войны.
Социальная сфера Абхазии характеризуется большим комплексом проблем в демографии, образовании, здравоохранении на рынке труда, пенсионном обеспечении, выплатам пособий, рассказала научный сотрудниц ЦСЭИ Илона Мирцхулава.
Она подчеркнула, что, помимо снижения темпов прироста численности населения и оттока сельчан в города в поисках работы, наблюдается еще и миграционный отток в Россию в целях оформления социальных выплат.
С этим согласился и член Общественной палаты Абхазии Александр Страничкин, который добавил, что дело не только в снижении рождаемости, но и в том, что многие женщины выезжают рожать за границу для оформления материнского капитала.
В завершение беседы профессор Финансового университета при правительстве России Аркадий Соловьев провел видео-презентацию о современном состоянии социальной политики и российской рыночной экономики.