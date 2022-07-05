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Пенсии, демография, миграция: что обсудили в пресс-центре Sputnik

Пенсии, демография, миграция: что обсудили в пресс-центре Sputnik

Видеомост Москва-Сухум на тему "Социальная политика и ее значение в развитии Абхазии и России", организованный Центром социально-экономических исследований и... 05.07.2022, Sputnik Абхазия

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Открывая видеомост, директор Центра социально-экономических исследований Олег Дамениа отметил, что тема обсуждения отвечает жизненным интересам не только Абхазии, но и всего международного сообщества.Он подчеркнул, что в социальной сфере накопилось множество проблем, приведших к региональному и глобальному кризису, который сегодня переживает человечество. По мнению Дамениа, кризис начался не 24 февраля этого года и даже не в 2014 году, а гораздо раньше – после окончания Второй мировой войны.Социальная сфера Абхазии характеризуется большим комплексом проблем в демографии, образовании, здравоохранении на рынке труда, пенсионном обеспечении, выплатам пособий, рассказала научный сотрудниц ЦСЭИ Илона Мирцхулава. Она подчеркнула, что, помимо снижения темпов прироста численности населения и оттока сельчан в города в поисках работы, наблюдается еще и миграционный отток в Россию в целях оформления социальных выплат.С этим согласился и член Общественной палаты Абхазии Александр Страничкин, который добавил, что дело не только в снижении рождаемости, но и в том, что многие женщины выезжают рожать за границу для оформления материнского капитала. В завершение беседы профессор Финансового университета при правительстве России Аркадий Соловьев провел видео-презентацию о современном состоянии социальной политики и российской рыночной экономики.

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