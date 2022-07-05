https://sputnik-abkhazia.ru/20220705/skorik-o-covid-v-abkhazii-oslozhneniya-teper-idut-ochen-sereznye--1040062916.html

Скорик о COVID в Абхазии: осложнения теперь идут очень серьезные

Скорик о COVID в Абхазии: осложнения теперь идут очень серьезные

О том, что происходит сейчас с COVID в Абхазии, какие осложнения фиксируют врачи и как защитить себя от ротавирусных инфекций, вспышка которых ожидается в пик... 05.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-05T13:52+0300

2022-07-05T13:52+0300

2022-07-05T17:05+0300

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Скорик о COVID в Абхазии, его последствиях и о ротавирусных инфекциях в сезон Скорик о COVID в Абхазии, его последствиях и о ротавирусных инфекциях в сезон

Ситуация позволяет судить о том, что в Абхазии COVID сошел практически на нет, сказала Скорик в беседе на радио."Один-два случая, которые были на прошлой неделе, естественно очень быстро купировались. Эпидемиологическая служба принимает быстро меры. Работаем в дежурном режиме. Но говорить, что COVID-19 ушел из нашей жизни, нельзя", - проинформировала Скорик.Главный санитарный врач рассказала, как удалось достичь резкого спада COVID-19 и почему именно сейчас стоит вакцинироваться.Скорик также рассказала с какими осложнениями после COVID сталкиваются врачи на сегодняшний день и какие заболевания фиксируют. Главный санитарный врач сказала, что в Абхазии увеличилась летальность после COVID.По словам Скорик, проявление симптоматики острых кишечных заболеваний, вирусных в Абхазии уже есть. Главный санитарный врач поделилась своими рекомендациями, как защитить себя от них и от какой пищи следует отказаться совсем.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

подкасты, мировая пандемия коронавируса covid-19, вакцинация, аудио