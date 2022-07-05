https://sputnik-abkhazia.ru/20220705/sotsialnaya-politika-i-ee-znachenie-v-razvitii-abkhazii-i-rossii-pryamaya-translyatsiya-1040058661.html
Социальная политика и ее значение в развитии Абхазии и России. Трансляция завершена
Социальная политика и ее значение в развитии Абхазии и России. Трансляция завершена
5 июля в 11:00 в пресс-центре Sputnik Абхазия состоится видеомост Москва-Сухум на тему: "Социальная политика и ее значение в развитии Абхазии и России". 05.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-05T11:06+0300
2022-07-05T11:06+0300
2022-07-05T12:09+0300
пресс-центр
экономика
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/07/05/1040058772_0:95:1281:815_1920x0_80_0_0_7c5a404a84d2d6e6239c0196d822e7a5.jpg
В обсуждении аспектов социальной политики двух государств примут участие абхазские и российские эксперты, социологи и экономисты, в том числе Олег Дамениа, Марина Альпидовская, Илона Мирцхулава, Аркадий Соловьев, Александр Страничкин.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/07/05/1040058772_37:0:1174:853_1920x0_80_0_0_d93766c6d9805cfa4f847acac003ffc4.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
экономика, политика, видео
Социальная политика и ее значение в развитии Абхазии и России. Трансляция завершена
11:06 05.07.2022 (обновлено: 12:09 05.07.2022)
5 июля в 11:00 в пресс-центре Sputnik Абхазия состоится видеомост Москва-Сухум на тему: "Социальная политика и ее значение в развитии Абхазии и России".
В обсуждении аспектов социальной политики двух государств примут участие абхазские и российские эксперты, социологи и экономисты, в том числе Олег Дамениа, Марина Альпидовская, Илона Мирцхулава, Аркадий Соловьев, Александр Страничкин.