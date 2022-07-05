https://sputnik-abkhazia.ru/20220705/sotsialnaya-politika-i-ee-znachenie-v-razvitii-abkhazii-i-rossii-pryamaya-translyatsiya-1040058661.html

Социальная политика и ее значение в развитии Абхазии и России. Трансляция завершена

Социальная политика и ее значение в развитии Абхазии и России. Трансляция завершена

5 июля в 11:00 в пресс-центре Sputnik Абхазия состоится видеомост Москва-Сухум на тему: "Социальная политика и ее значение в развитии Абхазии и России". 05.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-05T11:06+0300

2022-07-05T11:06+0300

2022-07-05T12:09+0300

пресс-центр

экономика

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/07/05/1040058772_0:95:1281:815_1920x0_80_0_0_7c5a404a84d2d6e6239c0196d822e7a5.jpg

В обсуждении аспектов социальной политики двух государств примут участие абхазские и российские эксперты, социологи и экономисты, в том числе Олег Дамениа, Марина Альпидовская, Илона Мирцхулава, Аркадий Соловьев, Александр Страничкин.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

экономика, политика, видео