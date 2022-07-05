https://sputnik-abkhazia.ru/20220705/taube-i-arsaliya-rasskazali-kak-cherez-fotografii-pogruzitsya-v-kulturu-narodov--1040058196.html

Таубе и Арсалия рассказали, как через фотографии погрузиться в культуру народов

Таубе и Арсалия рассказали, как через фотографии погрузиться в культуру народов

Директор Центрального выставочного зала Эльвира Арсалия и фотохудожница Ида Таубе в эфире радио рассказали о том, как создавалась фотовыставка "Чукотка. Точка... 05.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-05T17:20+0300

2022-07-05T17:20+0300

2022-07-05T17:25+0300

радио

подкасты

искусство

центральный выставочный зал г. сухум

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Таубе и Арсалия рассказали, как через фотографии погрузиться в культуру народов Таубе и Арсалия рассказали, как через фотографии погрузиться в культуру народов

Выставка фотохудожницы Иды Таубе "Чукотка. Точка отсчета" открылась сегодня в Центральном выставочном зале. Идея проведения выставки принадлежит представительству Россотрудничества в Абхазии.Приехала уникальная выставка, которую еще не все в России видели, но уже в Абхазии, сказала его автор Ида Таубе в беседе на радио.Фотохудожница рассказала, что связывает ее с Чукоткой и как создавались работы. Те, кто сможет посетить выставку, они смогут присутствовать на Чукотке, подчеркнула Таубе.Директор ЦВЗ Эльвира Арсалия рассказала, чем удивила ее данная выставка."Это погружение в другую культуру. Красота разных культур и разных народов создает мозаику мира. Когда мы говорим о сохранении материальной и нематериальной культуры, это то, что делает Ида, она транслирует большому миру культуру народов, где современные люди могут черпать вдохновение", – сказала Таубе.В беседе на радио фотохудожница рассказала, что вдохновляет ее на создание фотографий и будут ли работы сделаны в Абхазии."Ко мне настолько гостеприимно и с такой щедростью души относились здесь (в Абхазии - ред.), что я тут же взяла фотоаппарат в руки и начала фотографировать. Я только по порыву души. Неважно, где это. Я объездила практически весь мир. Могу сказать, что не каждый раз фотоаппарат просится в руки. Это происходит тогда, когда вдруг ощущаешь лейтмотив созвучия с твоей душой", – подчеркнула Таубе.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.Ида Таубе - фотохудожник, член Творческого Союза художников России, общественный деятель, путешественник, исследователь. Большую часть своей жизни Ида посвятила Арктике, из них более 20 незабываемо ярких лет связаны с Чукоткой.Выставки фотохудожницы Иды Таубе проходили в Доме семьи Ротшильдов, Музее современного искусства "Гараж", Конгресс-центре Давоса в Швейцарии, Государственном музее искусства народов Востока.

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подкасты, искусство, центральный выставочный зал г. сухум, аудио