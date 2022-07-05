"Точка отсчета": фотовыставка о Чукотке открылась в Абхазии
09:39 05.07.2022 (обновлено: 15:15 05.07.2022)
© Sputnik / Томас Тхайцук Выставка фотохудожницы Иды Таубе "Чукотка
© Sputnik / Томас Тхайцук
Фотохудожница Ида Таубе выставлялась в доме семьи Ротшильдов, Музее современного искусства "Гараж", Конгресс-центре Давоса в Швейцарии, Государственном музее искусства народов Востока.
СУХУМ, 5 июл – Sputnik, Асмат Цвижба. Выставка фотохудожницы Иды Таубе "Чукотка. Точка отсчета" открылась в Центральном выставочном зале в Сухуме. Экспозиция будет доступна для посетителей до 10 июля.
Более 20 лет Ида Таубе возглавляет миссию Красного Креста на Чукотке. По ее словам, за эти годы она смогла увидеть красоту края и его коренных народов.
"Я просто была рядом с ними, и мой фотоаппарат фиксировал мгновения жизни, которые были у людей. Надеюсь, что те, кто посетит выставку, смогут ощутить жизнь и познакомиться с культурой древнейших народов Чукотки", – отметила она.
На выставке представлены более 50 работ с 2005 года, в которых изображены красоты тундры, озер, сакральные ритуалы, пейзажи, портреты детей и взрослых.
© Sputnik / Томас Тхайцук Выставка фотохудожницы Иды Таубе "Чукотка
Выставка фотохудожницы Иды Таубе "Чукотка
© Sputnik / Томас Тхайцук
Директор Центрального выставочного зала Эльвира Арсалия отметила, что Ида Таубе – в первую очередь общественный работник, она изучает этнографию.
"Думаю, другое место, другое государство всегда интересно посмотреть, изучить. Мы очень рады, что выставка Иды, которая была представлена в различны музеях мира, сегодня выставлена в ЦВЗ", – отметила она.
© Sputnik / Томас Тхайцук Выставка фотохудожницы Иды Таубе "Чукотка
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка фотохудожницы Иды Таубе "Чукотка
© Sputnik / Томас Тхайцук Выставка фотохудожницы Иды Таубе "Чукотка
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка фотохудожницы Иды Таубе "Чукотка
© Sputnik / Томас Тхайцук Выставка фотохудожницы Иды Таубе "Чукотка
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка фотохудожницы Иды Таубе "Чукотка
© Sputnik / Томас Тхайцук Выставка фотохудожницы Иды Таубе "Чукотка
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка фотохудожницы Иды Таубе "Чукотка
© Sputnik / Томас Тхайцук Выставка фотохудожницы Иды Таубе "Чукотка
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка фотохудожницы Иды Таубе "Чукотка
© Sputnik / Томас Тхайцук Выставка фотохудожницы Иды Таубе "Чукотка
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка фотохудожницы Иды Таубе "Чукотка
© Sputnik / Томас Тхайцук Выставка фотохудожницы Иды Таубе "Чукотка
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка фотохудожницы Иды Таубе "Чукотка
© Sputnik / Томас Тхайцук Выставка фотохудожницы Иды Таубе "Чукотка
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка фотохудожницы Иды Таубе "Чукотка
© Sputnik / Томас Тхайцук Выставка фотохудожницы Иды Таубе "Чукотка
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка фотохудожницы Иды Таубе "Чукотка
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка фотохудожницы Иды Таубе "Чукотка. Точка отсчета"
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка фотохудожницы Иды Таубе "Чукотка. Точка отсчета"
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка фотохудожницы Иды Таубе "Чукотка
2/10
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка фотохудожницы Иды Таубе "Чукотка
3/10
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка фотохудожницы Иды Таубе "Чукотка
4/10
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка фотохудожницы Иды Таубе "Чукотка
5/10
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка фотохудожницы Иды Таубе "Чукотка
6/10
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка фотохудожницы Иды Таубе "Чукотка
7/10
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка фотохудожницы Иды Таубе "Чукотка
8/10
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка фотохудожницы Иды Таубе "Чукотка
9/10
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка фотохудожницы Иды Таубе "Чукотка
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка фотохудожницы Иды Таубе "Чукотка. Точка отсчета"
Выставка "Чукотка. Точка отсчета" организована при поддержке Министерства культуры России, Министерства культуры Абхазии, представительства Россотрудничества в Абхазии, Союза художников Абхазии.