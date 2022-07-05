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"Точка отсчета": фотовыставка о Чукотке открылась в Абхазии

"Точка отсчета": фотовыставка о Чукотке открылась в Абхазии

Фотохудожница Ида Таубе выставлялась в доме семьи Ротшильдов, Музее современного искусства "Гараж", Конгресс-центре Давоса в Швейцарии, Государственном музее... 05.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-05T09:39+0300

2022-07-05T09:39+0300

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СУХУМ, 5 июл – Sputnik, Асмат Цвижба. Выставка фотохудожницы Иды Таубе "Чукотка. Точка отсчета" открылась в Центральном выставочном зале в Сухуме. Экспозиция будет доступна для посетителей до 10 июля.Более 20 лет Ида Таубе возглавляет миссию Красного Креста на Чукотке. По ее словам, за эти годы она смогла увидеть красоту края и его коренных народов.На выставке представлены более 50 работ с 2005 года, в которых изображены красоты тундры, озер, сакральные ритуалы, пейзажи, портреты детей и взрослых.Директор Центрального выставочного зала Эльвира Арсалия отметила, что Ида Таубе – в первую очередь общественный работник, она изучает этнографию."Думаю, другое место, другое государство всегда интересно посмотреть, изучить. Мы очень рады, что выставка Иды, которая была представлена в различны музеях мира, сегодня выставлена в ЦВЗ", – отметила она.Выставка "Чукотка. Точка отсчета" организована при поддержке Министерства культуры России, Министерства культуры Абхазии, представительства Россотрудничества в Абхазии, Союза художников Абхазии.

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