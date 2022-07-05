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Вечная слава: в Абхазии установили мемориальные доски югоосетинским добровольцам
Вечная слава: в Абхазии установили мемориальные доски югоосетинским добровольцам
Первой из Южной Осетии в Абхазию прибыла группа из 57 человек под руководством Валерия Хубулова. 05.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-05T22:24+0300
2022-07-05T22:24+0300
2022-07-06T09:57+0300
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После начала войны в августе 1992 года поддержать абхазский народ прибыло большое количество добровольцев из кавказских республик и юга России. Среди них были и бойцы из Южной Осетии. Они перешли через Марухский перевал Главного Кавказского хребта и принимали активное участие в позиционных боях на Гумистинском и Гагрском оборонительных рубежах.Роберт Петров-Кокойты, Ацамаз Маргиев и Джемал Сиукаев погибли в ходе Гагрского наступления. Роберту и Джемалу посмертно было присвоено звание Героев Абхазии, Ацамаз Маргиев был удостоен ордена Леона.
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видео, мультимедиа, видео
Вечная слава: в Абхазии установили мемориальные доски югоосетинским добровольцам
22:24 05.07.2022 (обновлено: 09:57 06.07.2022)
Первой из Южной Осетии в Абхазию прибыла группа из 57 человек под руководством Валерия Хубулова.
После начала войны в августе 1992 года поддержать абхазский народ прибыло большое количество добровольцев из кавказских республик и юга России.
Среди них были и бойцы из Южной Осетии. Они перешли через Марухский перевал Главного Кавказского хребта и принимали активное участие в позиционных боях на Гумистинском и Гагрском оборонительных рубежах.
Роберт Петров-Кокойты, Ацамаз Маргиев и Джемал Сиукаев погибли в ходе Гагрского наступления. Роберту и Джемалу посмертно было присвоено звание Героев Абхазии, Ацамаз Маргиев был удостоен ордена Леона.