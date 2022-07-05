https://sputnik-abkhazia.ru/20220705/vechnaya-slava-v-abkhazii-ustanovili-memorialnye-doski-yugoosetinskim-dobrovoltsam-1040083356.html

Вечная слава: в Абхазии установили мемориальные доски югоосетинским добровольцам

Вечная слава: в Абхазии установили мемориальные доски югоосетинским добровольцам

Первой из Южной Осетии в Абхазию прибыла группа из 57 человек под руководством Валерия Хубулова. 05.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-05T22:24+0300

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После начала войны в августе 1992 года поддержать абхазский народ прибыло большое количество добровольцев из кавказских республик и юга России. Среди них были и бойцы из Южной Осетии. Они перешли через Марухский перевал Главного Кавказского хребта и принимали активное участие в позиционных боях на Гумистинском и Гагрском оборонительных рубежах.Роберт Петров-Кокойты, Ацамаз Маргиев и Джемал Сиукаев погибли в ходе Гагрского наступления. Роберту и Джемалу посмертно было присвоено звание Героев Абхазии, Ацамаз Маргиев был удостоен ордена Леона.

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