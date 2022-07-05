https://sputnik-abkhazia.ru/20220705/vysokotochnym-oruzhiem-vks-rossii-unichtozheny-chetyre-sklada-s-boepripasami-vsu-1040061932.html
Высокоточным оружием ВКС России уничтожены четыре склада с боеприпасами ВСУ
Высокоточным оружием ВКС России уничтожены четыре склада с боеприпасами ВСУ
Российская военная спецоперация была начата 24 февраля с целью денацификации и демилитаризации Украины. 05.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-05T13:40+0300
2022-07-05T13:40+0300
2022-07-05T14:23+0300
военная спецоперация рф в донбассе
новости
война
днр
лнр
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/07/05/1040059456_44:0:1543:843_1920x0_80_0_0_6f0cab806192b22dd508b5b2b3e94942.jpg
СУХУМ, 5 июл – Sputnik. Российские войска нанесли высокоточные удары по четырем украинским складам с боеприпасами и ракетно-артиллерийским вооружением в Харьковской области, сообщает Минобороны России.В рамках контрбатарейной борьбы поражено четыре артиллерийских взвода реактивных систем залпового огня "Ураган" и "Град" в Горловке и артиллерийский взвод гаубиц "Гиацинт-Б" в Херсонской области.Кроме того, российские истребители сбили самолет Су-25 воздушных сил Украины в Херсонской области. А также оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия России за сутки поразили три пункта управления ВСУ, два склада с боеприпасами, радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса С-300 в Николаеве, а также живую силу и военную технику в 63 районах.Противовоздушные средства обороны сбили три украинских беспилотника, три тактические ракеты "Точка-У" в ЛНР и восемь снарядов РСЗО в Харькове. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 231 самолет, 134 вертолета, 1451 беспилотный летательный аппарат, 353 зенитных ракетных комплекса, 3910 танков и других боевых бронированных машин, 716 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3092 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 4016 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220704/nemetskaya-sau-panzerhaubitze-2000-protiv-rossiyskoy-koalitsii-sv-v-donbasse-1040050821.html
украина
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/07/05/1040059456_231:0:1355:843_1920x0_80_0_0_2d50e94b8cce9c69808ae8fecdfe6f47.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, война, днр, лнр, украина, россия
Высокоточным оружием ВКС России уничтожены четыре склада с боеприпасами ВСУ
13:40 05.07.2022 (обновлено: 14:23 05.07.2022)
Российская военная спецоперация была начата 24 февраля с целью денацификации и демилитаризации Украины.
СУХУМ, 5 июл – Sputnik.
Российские войска нанесли высокоточные удары по четырем украинским складам с боеприпасами и ракетно-артиллерийским вооружением в Харьковской области, сообщает
Минобороны России.
Также высокоточным оружием уничтожены около 150 украинских военнослужащих и 12 единиц военной техники 93-й механизированной бригады ВСУ, два пункта управления в ДНР, военная техника в 18 районах и пункт временной дислокации иностранных наемников в ЛНР.
В рамках контрбатарейной борьбы поражено четыре артиллерийских взвода реактивных систем залпового огня "Ураган" и "Град" в Горловке и артиллерийский взвод гаубиц "Гиацинт-Б" в Херсонской области.
Кроме того, российские истребители сбили самолет Су-25 воздушных сил Украины в Херсонской области. А также оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия России за сутки поразили три пункта управления ВСУ, два склада с боеприпасами, радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса С-300 в Николаеве, а также живую силу и военную технику в 63 районах.
Противовоздушные средства обороны сбили три украинских беспилотника, три тактические ракеты "Точка-У" в ЛНР и восемь снарядов РСЗО в Харькове.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 231 самолет, 134 вертолета, 1451 беспилотный летательный аппарат, 353 зенитных ракетных комплекса, 3910 танков и других боевых бронированных машин, 716 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3092 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 4016 единиц специальной военной автомобильной техники.