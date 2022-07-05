https://sputnik-abkhazia.ru/20220705/vysokotochnym-oruzhiem-vks-rossii-unichtozheny-chetyre-sklada-s-boepripasami-vsu-1040061932.html

Высокоточным оружием ВКС России уничтожены четыре склада с боеприпасами ВСУ

Высокоточным оружием ВКС России уничтожены четыре склада с боеприпасами ВСУ

Российская военная спецоперация была начата 24 февраля с целью денацификации и демилитаризации Украины. 05.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-05T13:40+0300

2022-07-05T13:40+0300

2022-07-05T14:23+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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СУХУМ, 5 июл – Sputnik. Российские войска нанесли высокоточные удары по четырем украинским складам с боеприпасами и ракетно-артиллерийским вооружением в Харьковской области, сообщает Минобороны России.В рамках контрбатарейной борьбы поражено четыре артиллерийских взвода реактивных систем залпового огня "Ураган" и "Град" в Горловке и артиллерийский взвод гаубиц "Гиацинт-Б" в Херсонской области.Кроме того, российские истребители сбили самолет Су-25 воздушных сил Украины в Херсонской области. А также оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия России за сутки поразили три пункта управления ВСУ, два склада с боеприпасами, радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса С-300 в Николаеве, а также живую силу и военную технику в 63 районах.Противовоздушные средства обороны сбили три украинских беспилотника, три тактические ракеты "Точка-У" в ЛНР и восемь снарядов РСЗО в Харькове. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 231 самолет, 134 вертолета, 1451 беспилотный летательный аппарат, 353 зенитных ракетных комплекса, 3910 танков и других боевых бронированных машин, 716 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3092 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 4016 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220704/nemetskaya-sau-panzerhaubitze-2000-protiv-rossiyskoy-koalitsii-sv-v-donbasse-1040050821.html

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