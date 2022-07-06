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Абхазия стала участницей молодежного фестиваля "Манжерок"
Абхазия стала участницей молодежного фестиваля "Манжерок"
Цель международного молодежного фестиваля "Манжерок" – объединение молодых политических лидеров и соотечественников из стран Евразии. 06.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-06T17:05+0300
2022-07-06T17:05+0300
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СУХУМ, 6 июл – Sputnik, Бадрак Авидзба. Абхазия участвует в международном молодежном фестивале "Манжерок", который проходит в Алтайском крае с 5 по 10 июля, сообщила в интервью радио Sputnik экскурсовод Руслана Гергедава.В составе абхазской делегации, помимо Гергедава, председатель сухумского городского Собрания Ираклий Харчилава и главный специалист управления по делам молодежи и спорту администрации Сухума Тенгиз Шанава."Мы сейчас находимся в прекрасном горном Алтае, это невероятно красивое место. Помимо того, что мы смотрим на прекрасное, экологически чистое место России, мы проводим очень интересный досуг. Нас уже порадовали такие спикеры, как глава Алтая, были также представители "Единой России", на пленарном заседании выступал просто невероятный Исаев Андрей Константинович – заместитель руководителя фракции "Единая Россия", – поделилась Гергедава.Среди спикеров, которые выступали на открытии молодежного фестиваля, участница из Абхазии также отметила заместителя главного редактора Russia Today Анну Белкину.На форуме она выступит с докладом о туристических и иных возможностях Абхазии."Будет доклад о рекреационных возможностях Абхазии, также в области привлечения инвестиционных потоков в республику. В первую очередь я буду презентовать Абхазию как красивое туристическое государство, а также представление республики с экономической, культурной точки зрения", – подчеркнула она.Гергедава заметила, что многие участники молодежного форума интересуются республикой, и что среди них немало тех, кто планирует посетить страну в ближайшее время.Мероприятие организовано Россотрудничеством и стало частью программы "Новое поколение". Его цель – объединение молодых политических лидеров и соотечественников из стран Евразии. Для участников подготовлены дискуссионные площадки, образовательные мастер-классы, встречи с экспертами, круглые столы, спортивные и интеллектуальные соревнования.
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Абхазия стала участницей молодежного фестиваля "Манжерок"
17:05 06.07.2022 (обновлено: 17:32 06.07.2022)
Цель международного молодежного фестиваля "Манжерок" – объединение молодых политических лидеров и соотечественников из стран Евразии.
СУХУМ, 6 июл – Sputnik, Бадрак Авидзба. Абхазия участвует в международном молодежном фестивале "Манжерок", который проходит в Алтайском крае с 5 по 10 июля, сообщила в интервью радио Sputnik экскурсовод Руслана Гергедава.
В составе абхазской делегации, помимо Гергедава, председатель сухумского городского Собрания Ираклий Харчилава и главный специалист управления по делам молодежи и спорту администрации Сухума Тенгиз Шанава.
"Мы сейчас находимся в прекрасном горном Алтае, это невероятно красивое место. Помимо того, что мы смотрим на прекрасное, экологически чистое место России, мы проводим очень интересный досуг. Нас уже порадовали такие спикеры, как глава Алтая, были также представители "Единой России", на пленарном заседании выступал просто невероятный Исаев Андрей Константинович – заместитель руководителя фракции "Единая Россия", – поделилась Гергедава.
Среди спикеров, которые выступали на открытии молодежного фестиваля, участница из Абхазии также отметила заместителя главного редактора Russia Today Анну Белкину.
"Они пытаются нам передать навыки того, как мы должны реагировать в современных реалиях, как противостоять информационной войне, отстаивать свою точку зрения, уметь мыслить конструктивно. Также нам проводят исторические параллели, безумно интересные лекции. Очень важный момент – завтра нас ждет на встречу мэр Алтая, то есть реакция на делегацию из Абхазии невероятная", – сказала Гергедава.
На форуме она выступит с докладом о туристических и иных возможностях Абхазии.
"Будет доклад о рекреационных возможностях Абхазии, также в области привлечения инвестиционных потоков в республику. В первую очередь я буду презентовать Абхазию как красивое туристическое государство, а также представление республики с экономической, культурной точки зрения", – подчеркнула она.
Гергедава заметила, что многие участники молодежного форума интересуются республикой, и что среди них немало тех, кто планирует посетить страну в ближайшее время.
Мероприятие организовано Россотрудничеством и стало частью программы "Новое поколение". Его цель – объединение молодых политических лидеров и соотечественников из стран Евразии. Для участников подготовлены дискуссионные площадки, образовательные мастер-классы, встречи с экспертами, круглые столы, спортивные и интеллектуальные соревнования.