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Аслан Бжания выразил соболезнование в связи с кончиной Заура Адлейба
Аслан Бжания выразил соболезнование в связи с кончиной Заура Адлейба
Кавалер ордена "Ахьдз-Апша" III степени, дважды награжденный орденом Леона Заур Адлейба скончался 3 июля в возрасте 70 лет. 06.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-06T14:32+0300
2022-07-06T14:32+0300
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СУХУМ, 6 июл – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания выразил соболезнование семье Заура Адлейба в связи с его кончиной, оно опубликовано на официальном сайте главы государства."Примите искренние соболезнования и слова поддержки в связи с уходом из жизни Заура Кибеевича Адлейба", – говорится в тексте.Бжания отметил, что Заур Адлейба был настоящим патриотом своей страны, человеком с активной гражданской позицией. Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов Адлейба командовал мыкуским батальоном "Каскад", был заместителем командующего Восточным фронтом по технике и вооружению. За мужество и боевые заслуги он был дважды награжден высшей военной государственной наградой – орденом Леона, также ему присвоен орден "Ахьдз-Апша" III степени. В послевоенные годы Адлейба активно участвовал в общественно-политической жизни страны. Был депутатом IV созыва Народного Собрания (2007–2012 годы), возглавлял парламентский комитет по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам. До последних дней работал аудитором Контрольной палаты.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220704/zaur-adleyba-ushel-iz-zhizni-v-vozraste-70-let-1040046429.html
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общество, новости, аслан бжания
Аслан Бжания выразил соболезнование в связи с кончиной Заура Адлейба
14:32 06.07.2022 (обновлено: 14:51 06.07.2022)
Кавалер ордена "Ахьдз-Апша" III степени, дважды награжденный орденом Леона Заур Адлейба скончался 3 июля в возрасте 70 лет.
СУХУМ, 6 июл – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания выразил соболезнование семье Заура Адлейба в связи с его кончиной, оно опубликовано на официальном сайте главы государства.
"Примите искренние соболезнования и слова поддержки в связи с уходом из жизни Заура Кибеевича Адлейба", – говорится в тексте.
Бжания отметил, что Заур Адлейба был настоящим патриотом своей страны, человеком с активной гражданской позицией.
"Вся его жизнь являла собой пример бескорыстного служения Родине и ее народу. Светлая память о Зауре Кибеевиче всегда будет жива в сердцах тех, кто знал его", – подчеркнул президент.
Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов Адлейба командовал мыкуским батальоном "Каскад", был заместителем командующего Восточным фронтом по технике и вооружению. За мужество и боевые заслуги он был дважды награжден высшей военной государственной наградой – орденом Леона, также ему присвоен орден "Ахьдз-Апша" III степени.
В послевоенные годы Адлейба активно участвовал в общественно-политической жизни страны. Был депутатом IV созыва Народного Собрания (2007–2012 годы), возглавлял парламентский комитет по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам. До последних дней работал аудитором Контрольной палаты.