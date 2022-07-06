https://sputnik-abkhazia.ru/20220706/aslan-bzhaniya-vyrazil-soboleznovanie-v-svyazi-s-konchinoy-zaura-adleyba-1040088762.html

Аслан Бжания выразил соболезнование в связи с кончиной Заура Адлейба

Аслан Бжания выразил соболезнование в связи с кончиной Заура Адлейба

Кавалер ордена "Ахьдз-Апша" III степени, дважды награжденный орденом Леона Заур Адлейба скончался 3 июля в возрасте 70 лет. 06.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-06T14:32+0300

2022-07-06T14:32+0300

2022-07-06T14:51+0300

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СУХУМ, 6 июл – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания выразил соболезнование семье Заура Адлейба в связи с его кончиной, оно опубликовано на официальном сайте главы государства."Примите искренние соболезнования и слова поддержки в связи с уходом из жизни Заура Кибеевича Адлейба", – говорится в тексте.Бжания отметил, что Заур Адлейба был настоящим патриотом своей страны, человеком с активной гражданской позицией. Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов Адлейба командовал мыкуским батальоном "Каскад", был заместителем командующего Восточным фронтом по технике и вооружению. За мужество и боевые заслуги он был дважды награжден высшей военной государственной наградой – орденом Леона, также ему присвоен орден "Ахьдз-Апша" III степени. В послевоенные годы Адлейба активно участвовал в общественно-политической жизни страны. Был депутатом IV созыва Народного Собрания (2007–2012 годы), возглавлял парламентский комитет по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам. До последних дней работал аудитором Контрольной палаты.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220704/zaur-adleyba-ushel-iz-zhizni-v-vozraste-70-let-1040046429.html

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