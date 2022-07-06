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Бутба проверил работу больниц западной части Абхазии в курортный сезон

Бутба проверил работу больниц западной части Абхазии в курортный сезон

Министр здравоохранения Эдуард Бутба с рабочей поездкой посетил Гагрскую и Гудаутские районные больницы, а также Пицундскую больницу в среду. 06.07.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 6 июл – Sputnik. Глава Минздрава Абхазии Эдуард Бутба проверил готовность Гагрской, Пицундской и Гудаутской больниц к курортному сезону, сообщает пресс-служба ведомства.Главврач Гагрской больницы Индира Арсалия рассказала о нехватке кадров. Бутба заверил ее, что вопрос решается: с 1 августа приедет работать российский реаниматолог, а также будут командированы хирурги из Республиканской больницы. В Медучреждении планируют организовать и дополнительную бригаду скорой помощи.С главврачом Пицундской больнице Савелием Серетиди министр обсудил возможность открытия стационара на 25 койко-мест, чтобы не направлять всех больных в Гагру. Глава Минздрава взял на себя обязательство обеспечить медучреждение необходимым для этого персоналом.В Гудаутской ЦРБ, бывшем ковидном госпитале, сейчас на лечении один пациент с коронавирусом. Главврач Алхас Шамба сообщил, что он находится в инфекционном отделении и получает всю необходимую помощь. А вот компьютерный томограф больницы нуждается в плановом техобслуживании, специалисты производителя - "Форсайт Медикал" должны приехать в скором времени, чтобы провести его.

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