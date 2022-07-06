https://sputnik-abkhazia.ru/20220706/gergedava-ob-uchastii-v-molodezhnom-festivale-manzherok-v-altae-shkval-emotsiy-1040096452.html
Гергедава об участии в молодежном фестивале "Манжерок" в Алтае: шквал эмоций
Гергедава об участии в молодежном фестивале "Манжерок" в Алтае: шквал эмоций
Впечатлениями от участия в Международном молодежном фестивале "Манжерок" в эфире радио Sputnik поделилась замдиректора Ассоциации молодежи Абхазии "Апеипш"... 06.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-06T17:47+0300
2022-07-06T17:47+0300
2022-07-06T17:47+0300
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Гергедава об участии в молодежном фестивале "Манжерок" в Алтае: шквал эмоций
Гергедава об участии в молодежном фестивале "Манжерок" в Алтае: шквал эмоций
Международный молодежный фестиваль "Манжерок" проходит в Республике Алтай с 5 по 10 июля. Мероприятие организовано Россотрудничеством и стало частью программы "Новое поколение". Его целью является объединение на единой идеологической платформе молодых политических лидеров и соотечественников из стран Евразии. В фестивале участвуют представители Белоруссии, Армении, Таджикистана, Китая, Казахстана, Сирии, Абхазии, Южной Осетии, Молдовы, Приднестровья, Монголии, ДНР и ЛНР.Абхазию на фестивале представляют председатель сухумского городского Собрания Ираклий Харчилава, главный специалист управления комитета по делам молодежи и спорта Тенгиз Шанава, замдиректора Ассоциации молодежи Абхазии "Апеипш" Руслана Гергедава."Мы находимся в прекрасном горном Алтае, это невероятно красивое место. Мы проводим очень интересный досуг. Нас уже порадовали такие спикеры, как глава Алтая, были также представители "Единой России", на пленарном заседании выступал просто невероятный Исаев Андрей Константинович – заместитель руководителя фракции "Единая Россия", была Анна Игоревна Белкина – заместитель главного редактора Russia Today. Просто невероятный шквал эмоций. Они пытаются нам передать навыки того, как мы должны реагировать в современных реалиях, как противостоять информационной войне, отстаивать свою точку зрения, уметь мыслить конструктивно. Также нам проводят исторические параллели, безумно интересные лекции", – сказала Гергедава.Полная версия беседы в аудиофайле выше.
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молодежная политика, фестиваль, россия, алтайский край, аудио
Гергедава об участии в молодежном фестивале "Манжерок" в Алтае: шквал эмоций
Впечатлениями от участия в Международном молодежном фестивале "Манжерок" в эфире радио Sputnik поделилась замдиректора Ассоциации молодежи Абхазии "Апеипш" Руслана Гергедава.
Международный молодежный фестиваль "Манжерок" проходит в Республике Алтай с 5 по 10 июля. Мероприятие организовано Россотрудничеством и стало частью программы "Новое поколение". Его целью является объединение на единой идеологической платформе молодых политических лидеров и соотечественников из стран Евразии. В фестивале участвуют представители Белоруссии, Армении, Таджикистана, Китая, Казахстана, Сирии, Абхазии, Южной Осетии, Молдовы, Приднестровья, Монголии, ДНР и ЛНР.
Абхазию на фестивале представляют председатель сухумского городского Собрания Ираклий Харчилава, главный специалист управления комитета по делам молодежи и спорта Тенгиз Шанава, замдиректора Ассоциации молодежи Абхазии "Апеипш" Руслана Гергедава.
"Мы находимся в прекрасном горном Алтае, это невероятно красивое место. Мы проводим очень интересный досуг. Нас уже порадовали такие спикеры, как глава Алтая, были также представители "Единой России", на пленарном заседании выступал просто невероятный Исаев Андрей Константинович – заместитель руководителя фракции "Единая Россия", была Анна Игоревна Белкина – заместитель главного редактора Russia Today. Просто невероятный шквал эмоций. Они пытаются нам передать навыки того, как мы должны реагировать в современных реалиях, как противостоять информационной войне, отстаивать свою точку зрения, уметь мыслить конструктивно. Также нам проводят исторические параллели, безумно интересные лекции", – сказала Гергедава.
Полная версия беседы в аудиофайле выше.