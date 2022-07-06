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Культура, история, образование: над чем работает Россотрудничество в Абхазии
Культура, история, образование: над чем работает Россотрудничество в Абхазии
Пресс-конференция руководителя представительства Россотрудничества в Абхазии Дмитрия Федотова состоялась в пресс-центре Sputnik 6 июля. 06.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-06T20:35+0300
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Федотов рассказал о направлениях работы органа – улучшение культурных связей, работа с абитуриентами, с молодежью, выстраивание отношения с местной властью, работа с соотечественниками, поддержка организаций соотечественников.Представительство Россотрудничества в Абхазии работает в сторону увеличения квот для абитуриентов из республики в российские вузы, сказал также Федотов.По его словам, в 2021 году для абитуриентов из Абхазии были выделены 52 квоты в российские вузы, а в 2022 году их количество увеличилось до 90 из-за высокой потребности в специалистах и получения образования в России. Федотов выразил надежду, что в 2023 году удастся вновь увеличить количество квот.Также Федотов отметил, что готов оказывать помощь в выстраивании связей между средним бизнесом Абхазии и России при наличии двусторонних интересов.Подробнее о работе Россотрудничества в Абхазии смотрите в видео Sputnik.
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Культура, история, образование: над чем работает Россотрудничество в Абхазии
Пресс-конференция руководителя представительства Россотрудничества в Абхазии Дмитрия Федотова состоялась в пресс-центре Sputnik 6 июля.
Федотов рассказал о направлениях работы органа – улучшение культурных связей, работа с абитуриентами, с молодежью, выстраивание отношения с местной властью, работа с соотечественниками, поддержка организаций соотечественников.
Представительство Россотрудничества в Абхазии работает в сторону увеличения квот для абитуриентов из республики в российские вузы, сказал также Федотов.
По его словам, в 2021 году для абитуриентов из Абхазии были выделены 52 квоты в российские вузы, а в 2022 году их количество увеличилось до 90 из-за высокой потребности в специалистах и получения образования в России. Федотов выразил надежду, что в 2023 году удастся вновь увеличить количество квот.
Также Федотов отметил, что готов оказывать помощь в выстраивании связей между средним бизнесом Абхазии и России при наличии двусторонних интересов.
Подробнее о работе Россотрудничества в Абхазии смотрите в видео Sputnik.