https://sputnik-abkhazia.ru/20220706/kultura-istoriya-obrazovanie-nad-chem-rabotaet-rossotrudnichestvo-v-abkhazii-1040087944.html

Культура, история, образование: над чем работает Россотрудничество в Абхазии

Культура, история, образование: над чем работает Россотрудничество в Абхазии

Пресс-конференция руководителя представительства Россотрудничества в Абхазии Дмитрия Федотова состоялась в пресс-центре Sputnik 6 июля. 06.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-06T20:35+0300

2022-07-06T20:35+0300

2022-07-06T20:35+0300

пресс-центр

абхазия

россотрудничество

культура

образование

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/07/06/1040098647_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_656219f2e5492fc2c8a8465019d92135.jpg

Федотов рассказал о направлениях работы органа – улучшение культурных связей, работа с абитуриентами, с молодежью, выстраивание отношения с местной властью, работа с соотечественниками, поддержка организаций соотечественников.Представительство Россотрудничества в Абхазии работает в сторону увеличения квот для абитуриентов из республики в российские вузы, сказал также Федотов.По его словам, в 2021 году для абитуриентов из Абхазии были выделены 52 квоты в российские вузы, а в 2022 году их количество увеличилось до 90 из-за высокой потребности в специалистах и получения образования в России. Федотов выразил надежду, что в 2023 году удастся вновь увеличить количество квот.Также Федотов отметил, что готов оказывать помощь в выстраивании связей между средним бизнесом Абхазии и России при наличии двусторонних интересов.Подробнее о работе Россотрудничества в Абхазии смотрите в видео Sputnik.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

абхазия, россотрудничество, культура, образование, общество, видео