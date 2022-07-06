https://sputnik-abkhazia.ru/20220706/kvoty-i-rabota-s-sootechestvennikami-plany-rossotrudnichestva-v-abkhazii-1040097172.html

Квоты и работа с соотечественниками: планы Россотрудничества в Абхазии

Квоты и работа с соотечественниками: планы Россотрудничества в Абхазии

Пресс-конференция нового руководителя Представительства Россотрудничества в Абхазии Дмитрия Федотова состоялась в пресс-центре Sputnik 6 июля. 06.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-06T18:40+0300

2022-07-06T18:40+0300

2022-07-06T18:40+0300

пресс-центр

абхазия

россотрудничество

общество

культура

высшее образование

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Новый руководитель Представительства Россотрудничества в Абхазии Дмитрий Федотов рассказал о работе с абитуриентами, соотечественниками и взаимодействии с некоммерческим сектором.Асмат Цвижба, SputnikНаправления работы РоссотрудничестваПо словам Федотова, Россотрудничество в Абхазии продолжает работать по улучшению культурных связей, работе с абитуриентами в рамках квотных программ в российские вузы, работе с молодежью, выстраиванию отношений с местной властью, поддержке соотечественников и их организаций по культурным и молодежным проектам."Я хотел бы остановиться на том, что такое понятие "соотечественник". Процентов 80 граждан Абхазии - наши соотечественники, поэтому работа строится не только с русскими гражданами, но и с абхазами и другими нациями, которые здесь находятся, имеют паспорта России", - объяснил он.Федотов признался, что пока что не испытывает сложностей в работе, чему способствует гостеприимность и отзывчивость абхазского народа."Просьбы, которые идут от меня или от Представительства по тем или иным вопросам, идет всяческое содействие со стороны правительства, Парламента и профильных министерств. Реально идет поддержка, надеюсь, это и в дальнейшем будет", - сказал он.Увеличение квотПредставительство Россотрудничества в Абхазии работает в сторону увеличения квот для абитуриентов из республики в российские вузы, сказал Дмитрий Федотов. В особенности это коснется технических специальностей, так как технарей в стране не хватает.По его словам, в 2021 году для абитуриентов из Абхазии были выделены 52 квоты в российские вузы, а в 2022 году их количество увеличилось до 90 из-за высокой потребности в специалистах и получении образования в России. Федотов выразил надежду, что в 2023 году удастся вновь увеличить количество квот."Мы со своей стороны приложим максимум усилий, чтобы количество квот увеличилось. Это зависит не только от нас, от Министерства иностранных дел, Министерства образования и науки России", - добавил он.По словам Федотова, потребность в тех или иных специалистах и направлениях обучения исходит от запроса абхазской стороны - Представительство Россотрудничества тесно взаимодействует с Министерством просвещения, Минэкономики, Минкультуры и Минздравом.Взаимодействие с бизнесомПо словам Федотова, Россотрудничество в дальнейшем планирует расширение взаимодействия с некоммерческим сектором в Абхазии.Он отметил, что орган готов оказывать помощь в выстраивании связей между средним бизнесом Абхазии и России при наличии двусторонних интересов.Глава агентства добавил, что, если у самого Россотрудничества не будет средств для финансирования проекта, то будут приложены усилия, чтобы находить партнеров в России для поддержки.Защита прав соотечественниковПо словам Федотова, Россотрудничество активно принимает участие в работе Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом."Исходя из мониторинга ситуации в той или иной стране, мы можем подсказывать Фонду в каком направлении улучшать работу. Давая пожелания или предложения, мы даем рекомендации, каким образом работать", - объяснил он.Руководитель Россотрудничества в Абхазии объяснил, что Фонд защиты прав соотечественников оказывает помощь только тогда, когда наблюдается дискриминация по национальному признаку.Он добавил, что Представительство в Абхазии работает со всеми активными организациями соотечественников.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

абхазия, россотрудничество, общество, культура, высшее образование