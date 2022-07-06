https://sputnik-abkhazia.ru/20220706/posrednik-chanba-o-sobiraemosti-platezhey-za-svet-po-novym-tarifam-i-pogashenii-dolgov----1040085473.html

Посредник: Чанба о собираемости платежей за свет по новым тарифам и погашении долгов

Посредник: Чанба о собираемости платежей за свет по новым тарифам и погашении долгов

С 1 июля в Абхазии новые тарифы на электроэнергию. Как это может отразиться на собираемости платежей, что может заставить абонента платить за свет, своим... 06.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-06T13:49+0300

2022-07-06T13:49+0300

2022-07-06T13:49+0300

радио

посредник

подкасты энергетика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/07/06/1040086687_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_05b823825bf9d8f0c3d6ec5140c92d75.jpg

Посредник: Чанба о собираемости платежей за свет по новым тарифам и погашении долгов Посредник: Чанба о собираемости платежей за свет по новым тарифам и погашении долгов

Безусловно, мы прогнозируем увеличение объема денежных средств, однако процент собираемости напрямую зависит от платежной дисциплины абонента, насколько повышение тарифа эффективно скажется на собираемости, можно будет узнать через два-три месяца, сказал Чанба в беседе на радио."Программа по снабжению нашего населения приборами учета – это то, что может позволять повышать дисциплину и соответственно уровень собираемости. С категорией абонентов, которые не хотят платить за электроэнергию, тоже ведется определенная работа. Министерством экономики к главам администраций разосланы соответствующие письма с указанием населенных пунктов и объемом задолженности, для того чтобы оказать содействие, начать проводить работу с населением, с целью погашения накопившихся задолженности. Но самый главный аргумент – это приборы учета, то, что непременно будет сделано", – сказал Чанба.Алхас Чанба также прокомментировал проблемы с установлением новой платформы по программному обеспечению, отметил, что угрозы потери старых данных нет."Сейчас трудности в работе программного обеспечения региональных отделов сбыта, в том числе и центрального аппарата, обусловлены с переходом на новое программное обеспечение, более усовершенствованное. К сожалению, безболезненного перехода обеспечить не удается. Мы надеемся, что в конце этой недели вся работа будет стабилизирована и уже будет работать в штатном режиме. Угрозы потери данных при внедрении новой программной базы нет. Все данные, которые были накоплены за все годы за время существования старой программы, они гарантированно сохранены и поэтапно переводятся на новую платформу", – отметил Чанба.Чанба также рассказал, что за последнюю неделю был высокий ажиотаж в плане погашения задолженности. В Сухуме и в Гагре с утра до вечера люди шли, чтобы решить вопрос и избежать пересчета по новому тарифу, сказал начальник "Энергосбыта".Он также проинформировал, что зафиксировать свой долг по старым тарифам можно до 15 июля, так как не все желающие успели прийти со старыми показаниями со своих счетчиков, сказал Чанба.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

посредник, подкасты энергетика, аудио