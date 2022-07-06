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ВКС России уничтожили американские пусковые установки HIMARS в ДНР

ВКС России уничтожили американские пусковые установки HIMARS в ДНР

СУХУМ, 6 июл – Sputnik. Воздушно-космические силы России уничтожили две американские реактивные системы залпового огня HIMARS в ДНР, сообщает Минобороны. 06.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-06T12:38+0300

2022-07-06T12:38+0300

2022-07-06T12:56+0300

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СУХУМ, 6 июл – Sputnik. Воздушно-космические силы России уничтожили две американские реактивные системы залпового огня HIMARS в ДНР, сообщает Минобороны."В районе населенного пункта Малотарановка Донецкой Народной Республики высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожены две пусковые установки системы залпового огня HIMARS производства США и два склада боеприпасов к ним", – говорится в сообщении оборонного ведомства.Кроме того, ударом по пункту временной дислокации 22-го мотопехотного батальона 92-й механизированной бригады в Харькове уничтожены до 100 украинских националистов и четыре единицы военной техники.Также российские ВКС поразили:По мнению военного обозревателя Александра Хроленко, поставки натовских вооружений киевскому режиму не компенсируют критических потерь тяжелой боевой техники ВСУ, не влияют на ход российской спецоперации и не дают каких-либо технологических преимуществ на поле боя.

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