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Российский истребитель сбил два украинских вертолета Ми-24 и самолет Су-25

Российский истребитель сбил два украинских вертолета Ми-24 и самолет Су-25

Российская военная спецоперация на Украине продолжается более четырех месяцев. 06.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-06T14:01+0300

2022-07-06T14:01+0300

2022-07-06T14:53+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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СУХУМ, 6 июл – Sputnik. Российским истребителем Су-35 в ходе одного воздушного боя в районе населенных пунктов Николаевка и Снегиревка Николаевской области сбиты два вертолета Ми-24 и один самолет Су-25 воздушных сил Украины, сообщает Минобороны России.В рамках контрбатарейной борьбы уничтожен взвод реактивных систем залпового огня "Ураган". Также поражены три артиллерийских взвода на огневых позициях в ДНР и взвод реактивных систем залпового огня "Град" в Николаеве.Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражена живая сила и военная техника ВСУ в 77 районах. В ДНР перехватили девять украинских баллистических ракет "Точка-У" и восемь реактивных снарядов систем залпового огня в Харьковской области.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 232 самолета, 137 вертолетов, 1462 беспилотных летательных аппарата, 353 зенитных ракетных комплекса, 3915 танков и других боевых бронированных машин, 720 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3096 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4043 единицы специальной военной автомобильной техники.

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