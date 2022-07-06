https://sputnik-abkhazia.ru/20220706/rossotrudnichestvo-zayavilo-o-planakh-uvelichit-kvoty-dlya-abkhazskikh-abiturientov-1040087824.html
Россотрудничество заявило о планах увеличить квоты для абхазских абитуриентов
Россотрудничество заявило о планах увеличить квоты для абхазских абитуриентов
В 2022 году для абитуриентов из Абхазии было выделено 90 квот в российские вузы, на места претендовали 160 школьников. 06.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-06T13:35+0300
2022-07-06T13:35+0300
2022-07-06T15:01+0300
пресс-центр
россотрудничество
сухум
вузы
образование
новости
абхазия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/06/1b/1039846075_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9e33b8153c7ffcadde49dfddc271e0be.jpg
СУХУМ, 6 июл – Sputnik, Асмат Цвижба. Представительство Россотрудничества в Абхазии работает в сторону увеличения квот для абитуриентов из республики в российские вузы, сказал на пресс-конференции в Sputnik руководитель представительства Дмитрий Федотов.По его словам, в 2021 году для абитуриентов из Абхазии были выделены 52 квоты в российские вузы, а в 2022 году их количество увеличилось до 90 из-за высокой потребности в специалистах и получения образования в России. Федотов выразил надежду, что в 2023 году удастся вновь увеличить количество квот.По словам Федотова, потребность в тех или иных специалистах и направлениях обучения исходит от запроса абхазской стороны. Представительство Россотрудничества тесно взаимодействует с Министерством просвещения, Минэкономики, Минкультуры и Минздравом Абхазии.Руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии добавил, что увеличиваются квоты по техническим специальностям, специалистов по которым в Абхазии не хватает.
сухум
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/06/1b/1039846075_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_515096685399472b5f34303c0ca53980.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россотрудничество, сухум, вузы, образование, новости, абхазия
Россотрудничество заявило о планах увеличить квоты для абхазских абитуриентов
13:35 06.07.2022 (обновлено: 15:01 06.07.2022)
В 2022 году для абитуриентов из Абхазии было выделено 90 квот в российские вузы, на места претендовали 160 школьников.
СУХУМ, 6 июл – Sputnik, Асмат Цвижба. Представительство Россотрудничества в Абхазии работает в сторону увеличения квот для абитуриентов из республики в российские вузы, сказал на пресс-конференции в Sputnik руководитель представительства Дмитрий Федотов.
По его словам, в 2021 году для абитуриентов из Абхазии были выделены 52 квоты в российские вузы, а в 2022 году их количество увеличилось до 90 из-за высокой потребности в специалистах и получения образования в России. Федотов выразил надежду, что в 2023 году удастся вновь увеличить количество квот.
"Мы со своей стороны приложим максимум усилий, чтобы количество квот увеличилось. Это зависит не только от нас, от Министерства иностранных дел, Министерства образования и науки России", – добавил он.
По словам Федотова, потребность в тех или иных специалистах и направлениях обучения исходит от запроса абхазской стороны. Представительство Россотрудничества тесно взаимодействует с Министерством просвещения, Минэкономики, Минкультуры и Минздравом Абхазии.
Руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии добавил, что увеличиваются квоты по техническим специальностям, специалистов по которым в Абхазии не хватает.