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Россотрудничество заявило о планах увеличить квоты для абхазских абитуриентов

Россотрудничество заявило о планах увеличить квоты для абхазских абитуриентов

В 2022 году для абитуриентов из Абхазии было выделено 90 квот в российские вузы, на места претендовали 160 школьников. 06.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-06T13:35+0300

2022-07-06T13:35+0300

2022-07-06T15:01+0300

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СУХУМ, 6 июл – Sputnik, Асмат Цвижба. Представительство Россотрудничества в Абхазии работает в сторону увеличения квот для абитуриентов из республики в российские вузы, сказал на пресс-конференции в Sputnik руководитель представительства Дмитрий Федотов.По его словам, в 2021 году для абитуриентов из Абхазии были выделены 52 квоты в российские вузы, а в 2022 году их количество увеличилось до 90 из-за высокой потребности в специалистах и получения образования в России. Федотов выразил надежду, что в 2023 году удастся вновь увеличить количество квот.По словам Федотова, потребность в тех или иных специалистах и направлениях обучения исходит от запроса абхазской стороны. Представительство Россотрудничества тесно взаимодействует с Министерством просвещения, Минэкономики, Минкультуры и Минздравом Абхазии.Руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии добавил, что увеличиваются квоты по техническим специальностям, специалистов по которым в Абхазии не хватает.

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