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Скончался заслуженный юрист Абхазии Сергей Бганба
Скончался заслуженный юрист Абхазии Сергей Бганба
СУХУМ, 6 июл – Sputnik. Заслуженный юрист Абхазской АССР, старший советник юстиции, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" III степени Сергей Бганба скончался на 89-м... 06.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-06T22:28+0300
2022-07-06T22:28+0300
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СУХУМ, 6 июл – Sputnik. Заслуженный юрист Абхазской АССР, старший советник юстиции, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" III степени Сергей Бганба скончался на 89-м году жизни. Об этом сообщила его семья.Сергей Бганба родился 18 сентября 1933 года в селе Бзыбь. Окончил Саратовский юридический институт, более 40 лет проработал прокурором. Был первым заместителем и помощником генпрокурора Абхазии (1993–1998 года). С 1998 года преподавал на кафедре уголовного права и процесса юрфака АГУ. В 2010 году стал доцентом кафедры. Награжден орденом "Ахьдз-Апша" III степени. Автор книги воспоминаний "О тех, кого помню", вышедшей в 2015 году.Сергея Бганба похоронят 8 июля в Нижней Эшере.
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юристы, новости
Скончался заслуженный юрист Абхазии Сергей Бганба
22:28 06.07.2022 (обновлено: 10:05 07.07.2022)
СУХУМ, 6 июл – Sputnik. Заслуженный юрист Абхазской АССР, старший советник юстиции, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" III степени Сергей Бганба скончался на 89-м году жизни. Об этом сообщила его семья.
Сергей Бганба родился 18 сентября 1933 года в селе Бзыбь. Окончил Саратовский юридический институт, более 40 лет проработал прокурором. Был первым заместителем и помощником генпрокурора Абхазии (1993–1998 года).
С 1998 года преподавал на кафедре уголовного права и процесса юрфака АГУ. В 2010 году стал доцентом кафедры. Награжден орденом "Ахьдз-Апша" III степени. Автор книги воспоминаний "О тех, кого помню", вышедшей в 2015 году.
Сергея Бганба похоронят 8 июля в Нижней Эшере.