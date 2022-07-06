https://sputnik-abkhazia.ru/20220706/skonchalsya-zasluzhennyy-yurist-abkhazii-sergey-bganba-1040100399.html

Скончался заслуженный юрист Абхазии Сергей Бганба

Скончался заслуженный юрист Абхазии Сергей Бганба

СУХУМ, 6 июл – Sputnik. Заслуженный юрист Абхазской АССР, старший советник юстиции, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" III степени Сергей Бганба скончался на 89-м... 06.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-06T22:28+0300

2022-07-06T22:28+0300

2022-07-07T10:05+0300

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СУХУМ, 6 июл – Sputnik. Заслуженный юрист Абхазской АССР, старший советник юстиции, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" III степени Сергей Бганба скончался на 89-м году жизни. Об этом сообщила его семья.Сергей Бганба родился 18 сентября 1933 года в селе Бзыбь. Окончил Саратовский юридический институт, более 40 лет проработал прокурором. Был первым заместителем и помощником генпрокурора Абхазии (1993–1998 года). С 1998 года преподавал на кафедре уголовного права и процесса юрфака АГУ. В 2010 году стал доцентом кафедры. Награжден орденом "Ахьдз-Апша" III степени. Автор книги воспоминаний "О тех, кого помню", вышедшей в 2015 году.Сергея Бганба похоронят 8 июля в Нижней Эшере.

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