https://sputnik-abkhazia.ru/20220706/turbaza-akhba-i-logua-ob-osobennostyakh-nyneshnego-tursezona-v-abkhazii-1040077848.html

Турбаза: Ахба и Логуа об особенностях нынешнего турсезона в Абхазии

Турбаза: Ахба и Логуа об особенностях нынешнего турсезона в Абхазии

В программе "Турбаза" речь шла о ситуации с бронированиями в этом году, причинах изменения сроков поступления заявок на отдых, ценах и прогнозах на сезон. 06.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-06T10:38+0300

2022-07-06T10:38+0300

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Турбаза: Ахба и Логуа об особенностях нынешнего турсезона в Абхазии Турбаза: Ахба и Логуа об особенностях нынешнего турсезона в Абхазии

В эфире радио Sputnik член Общественной палаты Абхазии, эксперт в сфере туризма Астамур Ахба и коммерческий директор гостиницы в Сухуме Астанда Логуа дали оценку ситуации с бронированием, рассказали об особенностях нынешнего сезона, каким он является для участников турбизнеса, о загруженности гостиниц, ценовой политике, об ожиданиях от сезона.Полная версия беседы в аудиофайле выше.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

турбаза, отдых в абхазии, подкасты, аудио