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Турбаза: Ахба и Логуа об особенностях нынешнего турсезона в Абхазии
Турбаза: Ахба и Логуа об особенностях нынешнего турсезона в Абхазии
В программе "Турбаза" речь шла о ситуации с бронированиями в этом году, причинах изменения сроков поступления заявок на отдых, ценах и прогнозах на сезон. 06.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-06T10:38+0300
2022-07-06T10:38+0300
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Турбаза: Ахба и Логуа об особенностях нынешнего турсезона в Абхазии
Турбаза: Ахба и Логуа об особенностях нынешнего турсезона в Абхазии
В эфире радио Sputnik член Общественной палаты Абхазии, эксперт в сфере туризма Астамур Ахба и коммерческий директор гостиницы в Сухуме Астанда Логуа дали оценку ситуации с бронированием, рассказали об особенностях нынешнего сезона, каким он является для участников турбизнеса, о загруженности гостиниц, ценовой политике, об ожиданиях от сезона.Полная версия беседы в аудиофайле выше.
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турбаза, отдых в абхазии, подкасты, аудио
Турбаза: Ахба и Логуа об особенностях нынешнего турсезона в Абхазии
10:38 06.07.2022 (обновлено: 10:57 06.07.2022)
В программе "Турбаза" речь шла о ситуации с бронированиями в этом году, причинах изменения сроков поступления заявок на отдых, ценах и прогнозах на сезон.
В эфире радио Sputnik
член Общественной палаты Абхазии, эксперт в сфере туризма Астамур Ахба и коммерческий директор гостиницы в Сухуме Астанда Логуа дали оценку ситуации с бронированием, рассказали об особенностях нынешнего сезона, каким он является для участников турбизнеса, о загруженности гостиниц, ценовой политике, об ожиданиях от сезона.
Полная версия беседы в аудиофайле выше.