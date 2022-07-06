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Уголовное дело возбуждено в отношении четверых милиционеров за халатность
Уголовное дело возбуждено в отношении четверых милиционеров за халатность
СУХУМ, 6 июл – Sputnik. Прокуратура Сухумского района возбудила уголовное дело по халатности (ч. 1 ст. 295 УК РА) в отношении четверых сотрудников милиции... 06.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-06T10:44+0300
2022-07-06T10:44+0300
2022-07-06T10:56+0300
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СУХУМ, 6 июл – Sputnik. Прокуратура Сухумского района возбудила уголовное дело по халатности (ч. 1 ст. 295 УК РА) в отношении четверых сотрудников милиции, сообщается на сайте Генпрокуратуры Абхазии. По информации Генпрокуратуры, 4 июня, около семи вечера, у поста ГАИ "Учхоз" группа людей схватила и увезла в машине гражданина России Сонина С.А. Прибывшие на место на патрульной машине сотрудники МВД Аляс Гуния, Альберт Хутов, Роман Колбая и Денис Чаабал не приняли активных мер по пресечению противоправных действий и не стали преследовать машину злоумышленников. В результате ненадлежащего исполнения милиционерами своих обязанностей и небрежного отношения к службе существенно нарушены права российского гражданина, интересы абхазского общества и государства, нанесен ущерб престижу МВД.
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мвд абхазии, новости, халатность, милиция
Уголовное дело возбуждено в отношении четверых милиционеров за халатность
10:44 06.07.2022 (обновлено: 10:56 06.07.2022) СУХУМ, 6 июл – Sputnik.
Прокуратура Сухумского района возбудила уголовное дело по халатности (ч. 1 ст. 295 УК РА) в отношении четверых сотрудников милиции, сообщается
на сайте Генпрокуратуры Абхазии.
По информации Генпрокуратуры, 4 июня, около семи вечера, у поста ГАИ "Учхоз" группа людей схватила и увезла в машине гражданина России Сонина С.А. Прибывшие на место на патрульной машине сотрудники МВД Аляс Гуния, Альберт Хутов, Роман Колбая и Денис Чаабал не приняли активных мер по пресечению противоправных действий и не стали преследовать машину злоумышленников.
В результате ненадлежащего исполнения милиционерами своих обязанностей и небрежного отношения к службе существенно нарушены права российского гражданина, интересы абхазского общества и государства, нанесен ущерб престижу МВД.