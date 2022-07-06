https://sputnik-abkhazia.ru/20220706/volodin-potreboval-ot-ssha-vozmestit-miru-uscherb-ot-pandemii-covid-19-1040084467.html

Володин потребовал от США возместить миру ущерб от пандемии COVID-19

Володин потребовал от США возместить миру ущерб от пандемии COVID-19

За все время пандемии коронавируса инфекцией заразились более 550 миллионов человек, свыше 6 миллионов скончались. 06.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-06T09:38+0300

2022-07-06T09:38+0300

2022-07-06T10:18+0300

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СУХУМ, 6 июл – Sputnik. Спикер Госдумы России Вячеслав Володин потребовал от США возместить ущерб от пандемии коронавируса всем пострадавшим странам, а также остановить и рассекретить военные биоразработки, которые они ведут по всему миру. Ранее председатель комиссии журнала Lancet, профессор Джеффри Сакс заявил, что COVID-19, скорее всего, был создан в американской биолаборатории."Сегодня, когда звучат подобные обвинения, (президент США) Байден молчит. Боится, что мир узнает правду об истинном виновнике пандемии", – подчеркнул Володин.

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россия, в мире, мировая пандемия коронавируса covid-19, новости, вячеслав володин, сша