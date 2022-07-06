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Володин потребовал от США возместить миру ущерб от пандемии COVID-19
Володин потребовал от США возместить миру ущерб от пандемии COVID-19
За все время пандемии коронавируса инфекцией заразились более 550 миллионов человек, свыше 6 миллионов скончались. 06.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-06T09:38+0300
2022-07-06T09:38+0300
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СУХУМ, 6 июл – Sputnik. Спикер Госдумы России Вячеслав Володин потребовал от США возместить ущерб от пандемии коронавируса всем пострадавшим странам, а также остановить и рассекретить военные биоразработки, которые они ведут по всему миру. Ранее председатель комиссии журнала Lancet, профессор Джеффри Сакс заявил, что COVID-19, скорее всего, был создан в американской биолаборатории."Сегодня, когда звучат подобные обвинения, (президент США) Байден молчит. Боится, что мир узнает правду об истинном виновнике пандемии", – подчеркнул Володин.
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россия, в мире, мировая пандемия коронавируса covid-19, новости, вячеслав володин, сша
Володин потребовал от США возместить миру ущерб от пандемии COVID-19
09:38 06.07.2022 (обновлено: 10:18 06.07.2022)
За все время пандемии коронавируса инфекцией заразились более 550 миллионов человек, свыше 6 миллионов скончались.
СУХУМ, 6 июл – Sputnik.
Спикер Госдумы России Вячеслав Володин потребовал
от США возместить ущерб от пандемии коронавируса всем пострадавшим странам, а также остановить и рассекретить военные биоразработки, которые они ведут по всему миру.
"Миллионы заболевших и погибших, мировой экономический кризис, падение уровня жизни людей — последствия COVID-19, за которые Вашингтону необходимо понести ответственность: военные биологические разработки США, которые они ведут по всему миру, должны быть остановлены и рассекречены", — написал он в своем Telegram-канале.
Ранее председатель комиссии журнала Lancet, профессор Джеффри Сакс заявил, что COVID-19, скорее всего, был создан в американской биолаборатории.
"Сегодня, когда звучат подобные обвинения, (президент США) Байден молчит. Боится, что мир узнает правду об истинном виновнике пандемии", – подчеркнул Володин.