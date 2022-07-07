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Абхазские специалисты стали участниками Международной летней школы в МАДИ

Абхазские специалисты стали участниками Международной летней школы в МАДИ

В летней школе участвуют делегаты из Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Узбекистана, Грузии, Южной... 07.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-07T17:56+0300

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2022-07-07T18:05+0300

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СУХУМ, 7 июл – Sputnik, Бадрак Авидзба. Специалисты из Абхазии принимают участие в Международной летней школе Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета "Дорога #1", сообщил один из участников, сотрудник международного отдела АГУ, инженер-строитель Абхазского морского пароходства Григорий Тамбия.В Абхазском морском пароходстве Григорий работает инженером-строителем, по его словам, участие в летней школе помогло ему сделать наработки, которые он будет применять в своей деятельности. Тамбия уточнил, что его специальность связана с гидротехническим строительством, и новые знания, которые он сейчас получает в МАДИ, весьма полезны. Летняя школа МАДИ проводится для установления прямых контактов между молодыми преподавателями университета с иностранными коллегами и знакомства участников программы с направлениями подготовки университета, перспективами развития транспортного комплекса России и различными аспектами общественной и культурной жизни Москвы.Международная летняя школа МАДИ "Дорога #1" включена в план мероприятий, реализуемых в соответствии с указом президента России "Об утверждении Концепции программы краткосрочных ознакомительных поездок в Россию молодых представителей политических, общественных, научных и деловых кругов иностранных государств" и проходит в рамках программы "Новое поколение" при поддержке Россотрудничества.

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