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Более 32 миллионов рублей госпошлины поступило в бюджет от Миграционной службы

Более 32 миллионов рублей госпошлины поступило в бюджет от Миграционной службы

Глава Государственной Миграционной службы отчитался по итогам работы ведомства в первом полугодии 2022 года. 07.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-07T22:41+0300

2022-07-07T22:41+0300

2022-07-08T10:48+0300

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СУХУМ, 7 июл – Sputnik. За шесть месяцев 2022 года в бюджет Абхазии поступило более 32 млн руб госпошлины от деятельности Государственной миграционной службы. Об этом доложил премьер-министру Александру Анкваб начальник Миграционной службы Рамин Габлая."Общая сумма государственной пошлины за счет деятельности ГМС РА в первом полугодии 2022 года превысила 32 млн 420 тыс рублей, за аналогичный период 2021 года поступило 15 млн 610 тыс рублей госпошлины", – говорится в сообщении Кабмина.Всего за полгода выдали разрешения на работу 2763 гражданам, из них патентов – 287. Медобследование прошли 3090 иностранных граждан.С 1 января по 30 июня ведомство приняло 3674 заявления от иностранцев для получения виз и 287 заявлений от работодателей. На миграционный учет поставлены 2453 лица, плановым проверкам подверглись 17 работодателей.

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мигранты, новости, иностранцы