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Более 32 миллионов рублей госпошлины поступило в бюджет от Миграционной службы
Более 32 миллионов рублей госпошлины поступило в бюджет от Миграционной службы
Глава Государственной Миграционной службы отчитался по итогам работы ведомства в первом полугодии 2022 года. 07.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-07T22:41+0300
2022-07-07T22:41+0300
2022-07-08T10:48+0300
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СУХУМ, 7 июл – Sputnik. За шесть месяцев 2022 года в бюджет Абхазии поступило более 32 млн руб госпошлины от деятельности Государственной миграционной службы. Об этом доложил премьер-министру Александру Анкваб начальник Миграционной службы Рамин Габлая."Общая сумма государственной пошлины за счет деятельности ГМС РА в первом полугодии 2022 года превысила 32 млн 420 тыс рублей, за аналогичный период 2021 года поступило 15 млн 610 тыс рублей госпошлины", – говорится в сообщении Кабмина.Всего за полгода выдали разрешения на работу 2763 гражданам, из них патентов – 287. Медобследование прошли 3090 иностранных граждан.С 1 января по 30 июня ведомство приняло 3674 заявления от иностранцев для получения виз и 287 заявлений от работодателей. На миграционный учет поставлены 2453 лица, плановым проверкам подверглись 17 работодателей.
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мигранты, новости, иностранцы
Более 32 миллионов рублей госпошлины поступило в бюджет от Миграционной службы
22:41 07.07.2022 (обновлено: 10:48 08.07.2022)
Глава Государственной Миграционной службы отчитался по итогам работы ведомства в первом полугодии 2022 года.
СУХУМ, 7 июл – Sputnik.
За шесть месяцев 2022 года в бюджет Абхазии поступило более 32 млн руб госпошлины от деятельности Государственной миграционной службы. Об этом доложил
премьер-министру Александру Анкваб начальник Миграционной службы Рамин Габлая.
"Общая сумма государственной пошлины за счет деятельности ГМС РА в первом полугодии 2022 года превысила 32 млн 420 тыс рублей, за аналогичный период 2021 года поступило 15 млн 610 тыс рублей госпошлины", – говорится в сообщении Кабмина.
За выдачу рабочих виз – 11 млн 754 тыс руб.
За выдачу разрешений на работу иностранцам – 10 млн 936 тыс руб.
За выдачу патента – 4 млн 227 тыс руб.
За выдачу разрешений на привлечение и использование иностранной рабочей силы – 5 млн73 тыс. руб.
Всего за полгода выдали разрешения на работу 2763 гражданам, из них патентов – 287. Медобследование прошли 3090 иностранных граждан.
С 1 января по 30 июня ведомство приняло 3674 заявления от иностранцев для получения виз и 287 заявлений от работодателей. На миграционный учет поставлены 2453 лица, плановым проверкам подверглись 17 работодателей.