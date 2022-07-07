https://sputnik-abkhazia.ru/20220707/bzhaniya-prinyal-zamnachalnika-genshtaba-vmf-rossii-1040124155.html

Бжания принял замначальника генштаба ВМФ России Земскова

Бжания принял замначальника генштаба ВМФ России Земскова

Соглашение между Абхазией и Россией об объединенной российской военной базе на территории Республики Абхазия действует с 2012 года. 07.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-07T18:27+0300

2022-07-07T18:27+0300

2022-07-07T18:48+0300

в абхазии

аслан бжания

новости

министерство обороны рф

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СУХУМ, 7 июл - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с замначальника Главного Штаба Военно-морского флота Минобороны России Владимиром Земсковым, сообщается на сайте главы государства.Встреча прошла с участием руководства Минобороны Абхазии - главы ведомства Владимира Ануа и его первого зама Беслана Цвижба, и секретаря Совбеза Сергея Шамба. Обсуждались вопросы реализации соглашения между Абхазией и Россией об объединенной российской военной базе на территории республики. Представители российского Минобороны поблагодарили президента за встречу и поддержку в реализации двустороннего военного соглашения.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

аслан бжания, новости, министерство обороны рф