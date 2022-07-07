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Бжания принял замначальника генштаба ВМФ России Земскова
Бжания принял замначальника генштаба ВМФ России Земскова
Соглашение между Абхазией и Россией об объединенной российской военной базе на территории Республики Абхазия действует с 2012 года. 07.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-07T18:27+0300
2022-07-07T18:27+0300
2022-07-07T18:48+0300
в абхазии
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СУХУМ, 7 июл - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с замначальника Главного Штаба Военно-морского флота Минобороны России Владимиром Земсковым, сообщается на сайте главы государства.Встреча прошла с участием руководства Минобороны Абхазии - главы ведомства Владимира Ануа и его первого зама Беслана Цвижба, и секретаря Совбеза Сергея Шамба. Обсуждались вопросы реализации соглашения между Абхазией и Россией об объединенной российской военной базе на территории республики. Представители российского Минобороны поблагодарили президента за встречу и поддержку в реализации двустороннего военного соглашения.
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Sputnik Абхазия
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
аслан бжания, новости, министерство обороны рф
Бжания принял замначальника генштаба ВМФ России Земскова
18:27 07.07.2022 (обновлено: 18:48 07.07.2022)
Соглашение между Абхазией и Россией об объединенной российской военной базе на территории Республики Абхазия действует с 2012 года.
СУХУМ, 7 июл - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с замначальника Главного Штаба Военно-морского флота Минобороны России Владимиром Земсковым, сообщается на сайте главы государства.
Встреча прошла с участием руководства Минобороны Абхазии - главы ведомства Владимира Ануа и его первого зама Беслана Цвижба, и секретаря Совбеза Сергея Шамба.
Обсуждались вопросы реализации соглашения между Абхазией и Россией об объединенной российской военной базе на территории республики.
"С учетом складывающейся международной обстановки военное сотрудничество становится еще более актуальным", - сказал Бжания.
Представители российского Минобороны поблагодарили президента за встречу и поддержку в реализации двустороннего военного соглашения.