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https://sputnik-abkhazia.ru/20220707/gagra-voshla-v-top-10-populyarnykh-gorodov-dlya-otdykha-vsey-semey-1040106484.html
Гагра вошла в топ-10 популярных городов для отдыха всей семьей
Гагра вошла в топ-10 популярных городов для отдыха всей семьей
Ко Дню семьи, любви и верности, 8 июля, российский сервис бронирования жилья Tvil.ru выявил, где отдыхают этим летом российские семьи с детьми. 07.07.2022, Sputnik Абхазия
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отдых в абхазии
туризм
семья
новости
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СУХУМ, 7 июл – Sputnik. Гагра вошла в десятку популярных направлений отдыха с семьей, сообщает Tvil.ru.По данным турсервиса, в среднем недельный отдых для семьи обходится от 3 до 5 тысяч рублей в сутки. Абхазский курорт расположился посередине списка.Следом за ним, на 6-м месте, город Суздаль, от которого 2-3 часа езды на машине до Мурома. Сюда приезжают тысячи россиян поклониться мощам князей Муромских – святых Петра и Февронии – главных православных покровителей брака и семьи.Список десяти популярных направлений отдыха с семьей летом 2022 выглядит так:* Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность отдыха
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отдых в абхазии, туризм, семья, новости

Гагра вошла в топ-10 популярных городов для отдыха всей семьей

11:27 07.07.2022 (обновлено: 11:40 07.07.2022)
© Sputnik / Акоп Кущян Колесо обозрения в Гагре
Колесо обозрения в Гагре - Sputnik Абхазия, 1920, 07.07.2022
© Sputnik / Акоп Кущян
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Ко Дню семьи, любви и верности, 8 июля, российский сервис бронирования жилья Tvil.ru выявил, где отдыхают этим летом российские семьи с детьми.
СУХУМ, 7 июл – Sputnik. Гагра вошла в десятку популярных направлений отдыха с семьей, сообщает Tvil.ru.

По данным турсервиса, в среднем недельный отдых для семьи обходится от 3 до 5 тысяч рублей в сутки. Абхазский курорт расположился посередине списка.

Следом за ним, на 6-м месте, город Суздаль, от которого 2-3 часа езды на машине до Мурома. Сюда приезжают тысячи россиян поклониться мощам князей Муромских – святых Петра и Февронии – главных православных покровителей брака и семьи.

Список десяти популярных направлений отдыха с семьей летом 2022 выглядит так:
1.
Анапа — 3295 р. / 9 ночей *
2.
Феодосия — 3202 р. / 8 ночей
3.
Москва — 3544 р. / 4 ночи
4.
Казань — 3472 р. / 4 ночи
5.
Гагра — 3292 р. / 8 ночей
6.
Суздаль — 4422 р. / 2 ночи
7.
Зеленоградск — 5253 р. / 7 ночей
8.
Махачкала — 3238 р. / 6 ночей
9.
Минск — 2985 р. / 4 ночи
10.
Великий Новгород — 3396 р. / 2 ночи
* Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность отдыха
В Абхазии
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