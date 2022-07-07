https://sputnik-abkhazia.ru/20220707/gagra-voshla-v-top-10-populyarnykh-gorodov-dlya-otdykha-vsey-semey-1040106484.html

Гагра вошла в топ-10 популярных городов для отдыха всей семьей

Гагра вошла в топ-10 популярных городов для отдыха всей семьей

Ко Дню семьи, любви и верности, 8 июля, российский сервис бронирования жилья Tvil.ru выявил, где отдыхают этим летом российские семьи с детьми. 07.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-07T11:27+0300

2022-07-07T11:27+0300

2022-07-07T11:40+0300

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СУХУМ, 7 июл – Sputnik. Гагра вошла в десятку популярных направлений отдыха с семьей, сообщает Tvil.ru.По данным турсервиса, в среднем недельный отдых для семьи обходится от 3 до 5 тысяч рублей в сутки. Абхазский курорт расположился посередине списка.Следом за ним, на 6-м месте, город Суздаль, от которого 2-3 часа езды на машине до Мурома. Сюда приезжают тысячи россиян поклониться мощам князей Муромских – святых Петра и Февронии – главных православных покровителей брака и семьи.Список десяти популярных направлений отдыха с семьей летом 2022 выглядит так:* Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность отдыха

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2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

отдых в абхазии, туризм, семья, новости