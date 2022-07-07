Гагра вошла в топ-10 популярных городов для отдыха всей семьей
11:27 07.07.2022 (обновлено: 11:40 07.07.2022)
© Sputnik / Акоп Кущян Колесо обозрения в Гагре
© Sputnik / Акоп Кущян
Ко Дню семьи, любви и верности, 8 июля, российский сервис бронирования жилья Tvil.ru выявил, где отдыхают этим летом российские семьи с детьми.
СУХУМ, 7 июл – Sputnik. Гагра вошла в десятку популярных направлений отдыха с семьей, сообщает Tvil.ru.
По данным турсервиса, в среднем недельный отдых для семьи обходится от 3 до 5 тысяч рублей в сутки. Абхазский курорт расположился посередине списка.
Следом за ним, на 6-м месте, город Суздаль, от которого 2-3 часа езды на машине до Мурома. Сюда приезжают тысячи россиян поклониться мощам князей Муромских – святых Петра и Февронии – главных православных покровителей брака и семьи.
Список десяти популярных направлений отдыха с семьей летом 2022 выглядит так:
По данным турсервиса, в среднем недельный отдых для семьи обходится от 3 до 5 тысяч рублей в сутки. Абхазский курорт расположился посередине списка.
Следом за ним, на 6-м месте, город Суздаль, от которого 2-3 часа езды на машине до Мурома. Сюда приезжают тысячи россиян поклониться мощам князей Муромских – святых Петра и Февронии – главных православных покровителей брака и семьи.
Список десяти популярных направлений отдыха с семьей летом 2022 выглядит так:
1.Анапа — 3295 р. / 9 ночей *
2.Феодосия — 3202 р. / 8 ночей
3.Москва — 3544 р. / 4 ночи
4.Казань — 3472 р. / 4 ночи
5.Гагра — 3292 р. / 8 ночей
6.Суздаль — 4422 р. / 2 ночи
7.Зеленоградск — 5253 р. / 7 ночей
8.Махачкала — 3238 р. / 6 ночей
9.Минск — 2985 р. / 4 ночи
10.Великий Новгород — 3396 р. / 2 ночи
* Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность отдыха