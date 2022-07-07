https://sputnik-abkhazia.ru/20220707/glava-gala-rasskazal-o-pomoschi-postradavshim-ot-posledstvii-stikhii-1040115313.html

Глава Гала рассказал о помощи пострадавшим от последствий стихии

Глава Гала рассказал о помощи пострадавшим от последствий стихии

От прошедшего 3 июля ливня пострадали жители Галского района: на объездной дороге возле города подтопило около двадцати домов, пострадали и сельские жители. 07.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-07T15:51+0300

2022-07-07T15:51+0300

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СУХУМ, 7 июл – Sputnik. Специальная комиссия занимается оценкой ущерба, причиненного жителям Галского района из-за прошедшего ливня, рассказал в интервью радио Sputnik глава муниципалитета Константин Пилия.По его словам, члены комиссии проводят обход по домовладениям, делают фото- и видеофиксацию причиненного ущерба.Пилия отметил, что по итогам работы будет собран пакет документов и отправлен в правительство.Так, пострадавшим многодетным и малоимущим семьям по инициативе руководства района в этом году будут раздавать кукурузу."Президент ставил задачу закладывать большие посадки кукурузы, у нас получилось сделать посадки. Думаю, получим около ста тонн, которые будем раздавать людям. Будем раздавать малоимущим, многодетным, на семью по 200 килограммов", – рассказал он.Дома жителей Галского района затопило в воскресенье, 3 июля. Пострадали домовладения у объездной дороги и около десяти семей в селе Ряп.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220703/liven-podtopil-doma-zhiteley-galskogo-rayona-1039998242.html

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